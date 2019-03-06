Швейцария капитулировала перед Россией

"На щекотливые деньги россиян закрывали глаза все: банки, прокуроры и правительство. Это показало расследование деятельности "ландромата", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Расследование деятельности "ландромата", российской "прачечной" по отмыванию денег, показало, что "существует риск того, что в швейцарские банки поступали деньги, полученные преступным путем в России". "Это внушает беспокойство. (...) В вопросе российских денег швейцарская юстиция во многом капитулировала", - констатирует журналист Оливер Цильманн.

Еще три года назад "панамские документы" показали, как на счет виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина, поступали миллионы, при этом "деньгами управлял не сам Ролдугин, а личные банкиры Путина", напоминает издание.

Новая утечка данных показала, что на швейцарский счет Ролдугина поступали миллионы долларов от сомнительной подставной фирмы, связанной с предполагаемыми отмывателями денег. При этом "ведущие швейцарские следователи в неформальном разговоре лишь качали головой", отмечает автор статьи. "Один спародировал виолончелиста, намекая на Ролдугина, и указал потом, что это полностью безнадежный случай. В других разговорах можно было услышать, что прокуроры не видят шансов на успех в деле о российских деньгах. Вместо этого они думают в первую очередь о том, как они могут препятствовать расследованию или прекратить его. Даже то, что для перевода денег в Швейцарию россияне, вероятно, использовали поддельные договоры, кажется, не волнует швейцарских следователей", - говорится в статье.

"Это частично объясняется тем, что проследить историю этих денег вплоть до их криминального источника в России тяжело. Но и в правительстве, очевидно, никто не задался вопросом, какие другие инструменты есть для того, чтобы остановить поток денег в Швейцарию. При этом США показали, как это можно сделать: в марте 2014 года США ввели санкции против Юрия Ковальчука, путинского банкира, как назвало его министерство финансов. Евросоюз также заблокировал счета и ввел запреты на въезд. Но Швейцария не принимала в этом участия. При этом именно сотрудники Ковальчука годами управляли счетами Ролдугина в Цюрихе", - подчеркивает издание.

"Будущий руководитель Швейцарского информационного управления по борьбе с отмыванием денег Даниэль Телесклаф пришел к отрезвляющему выводу: большое количество денег из бывшего СССР уже на Западе. Банки, прокуроры и правительство могут перекладывать вину за это друг на друга. В конечном итоге, - заключает Tages-Anzeiger, - это провал Швейцарии".