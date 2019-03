6 марта 2019 г. Дженни Эгг | The Telegraph От "тренажерки для вагины "до "менструальных коучей": как женские интимные части тела становятся достоянием общественности "Вагина: это слово вы, вероятно, уже привыкли слышать в 2019 году. Потому что наши интимные части тела, шагнув с дальней полки на широкий экран , становятся достоянием общественности", - пишет обозреватель The Telegraph Дженни Эгг. Появилась серия новых книг, проливающих свет на механизмы наших самых сокровенных частей тела, отмечает автор публикации. Об этом же задумывается и художница Лаура Додсворт со своим фотопроектом интимных зон Womanhood, о котором рассказывалось в недавнем документальном фильме Channel 4 "100 вагин". Женская репродуктивная система даже стала звездой "Оскара" на прошлой неделе благодаря фильму "Точка. Конец предложения" (Period. End Of Sentence), картине о позорном клейме, стоящем на товарах личной гигиены в Индии, которая получила приз как " Лучший документальный короткометражный фильм". "Что стоит за нашим новообретенным интересом к этой области? - задумывается Дженни Эгг. - Свою роль сыграла индустрия красоты и здоровья: когда Гвинет Пэлтроу публично рассказала в 2015 году о своем ритуале очистки вагины паром, ее решительно осмеяли. Но хотя водяные бани для нижних частей тела а-ля Гвинни были отвергнуты (...), на полках появилось множество уходовых продуктов, предназначенных для решения различных "проблем", например, таких как кето-вонь, запах, очевидно, появляющийся в интимной области у тех, кто сидит на низкоуглеводной диете". Кроме того, сюда же следует добавить тканевые маски для наружных половых органов, восстановительные сыворотки и и пробиотические каспулы для женщин, содержащие полезные бактерии, специально предназначенные для улучшения состояния влагалища. "Становится ясно, насколько крупным стал этот бизнес", - подчеркивается в статье. "Однако все гораздо глубже, поясняет Линн Энрайт, автор книги "Вагина: переобучение (Vagina: A Re-education). Она считает, что имеет место "повышенное внимание - и возвращение к основам, даже в выборе слов, которые мы используем". Этот интерес вырос из общих ведущихся разговоров о женском теле, на такие темы, как женское сексуальное удовольствие и согласие, выдвинутое на первый план движением MeToo - а также кампанией Repeal the 8th за легализацию абортов в Ирландии". "Многие из этих более важных вопросов начинаются с обучения людей основам того, как работает их тело, - говорит она. - Нам не всегда предоставляют такую информацию в школе или в системе здравоохранения. Когда я начинала писать книгу, я работала на женском веб-сайте The Pool, и я видела, что когда бы мы не освещали очень откровенно такие темы, как вагинальные мазки, или публиковали очень честные рассказы о бесплодии, выкидышах или абортах, они всегда вызывали серьезные дискуссии. Люди отчаянно хотят говорить на такие темы, но они каким-то образом до сих пор остаются табу" . "Вероятно, предстоит пройти еще немалый путь. В ходе опроса, проводившегося в 2016 году благотворительным обществом The Eve Appeal, занимающимся вопросами рака женской половой системы, только треть женщин смогли правильно показать на медицинской диаграмме вульву, влагалище, шейку матки, саму матку, фаллопиевы трубы и яичники. При этом 70% женщин могли правильно обозначить ключевые части мужской анатомии", - говорится в статье. Автор предлагает обратить внимание на Францию: "Француженки, как известно, намного более хорошо знакомы со своим тазовым дном (комплексом мышц, которые выстилают дно таза и которые ослабляются по естественным причинам в процессе старения и могут повреждаться во время родов - что ведет к недержанию и иногда к опущению органов таза)". "Во Франции восстановление тазового дна обязательно после каждой беременности, и каждая женщина получает направление на физиотерапию, обычно около 10 сеансов, - рассказывает Джеймс Тургис, французский физиотерапевт, а ныне директор Mummys Physio in London. - Это стандарт - это делают все, что означает, что эта тема намного меньше табуирована. (...) Женщины, которые приходят ко мне, часто имеют очень устаревшие представления - например, они все еще делают то, что я называю "пи-пи-стоп" (попытка приостановить мочеиспускание, чтобы проверить, насколько сильны мышцы тазового дна), однако это совершенно неправильно. Никогда не нужно этого делать, это нехорошо для мочевого пузыря, да и тазовому дну это не на пользу". "Однако ситуация начинает меняться, считает доктор Шахзади Харпер, семейный врач и специалист по женскому здоровью. (...)По ее словам, "женщины более активны, чем когда-либо, часто они работают и в старшем возрасте и необязательно имеют одни отношения в течение жизни". Это означает, что они в меньшей степени готовы мириться с такими проблемами, как недержание после родов, сухость влагалища, низкое либидо и болезненный секс, говорит она". "Вероятно, это объясняет растущий интерес к альтернативным методам лечения, доступным в частном порядке, таким как кресло Emsella - вибрирующее кресло, созданное для внешней стимуляции мышц тазового дна так, что они сокращаются 11 200 раз за 28-минутную сессию. Этот стул прозвали V-gym - "тренажерка для вагины", - отмечает The Telegraph. Также в статье упоминаются такие процедуры вагинального омоложения, как введение филлеров в половые губы, уколы гилауроновой кислоты в слизистую влагалища, которые могут помочь женщинам с болезненными шрамами после иссечения промежности для облегчения родов или с сухостью, связанной с менопаузой; внутренняя обработка радиочастотами для стимуляции выработки коллагена, которая улучшает функционирование слизистой влагалища и поддерживает уровень увлажнения. "Есть женщины, миссия которых - заставить нас меньше стесняться критических месяца", - пишет Дженни Эгг. "Я думаю, мы на пороге менструальной революции", - полагает Николь Жардим по прозвищу Period Girl , которая работает "менструальным коучем", предлагая онлайн-программы, помогающие женщинам лучше понимать свой цикл. Согласно опросу YouGov от 2017 года, каждая четвертая женщина не понимает, как все работает. "На протяжении долгого времени мы игнорировали свои месячные и заедали их таблетками, - говорит Жардим. - Нас учили думать о них негативно и называть их "проклятием". Я хочу, чтобы женщины считали свою менструацию хорошим явлением - признаком того, что их тело делает то, что оно должно делать". "34-летняя Джоанна Льюкенс из Бедфордшира пришла на программу к Николь тогда, когда перестала принимать противозачаточные таблетки, чтобы попытаться зачать ребенка, но ее месячные не возобновились. "Мы думали о второй попытке искусственного оплодотворения, и я ума не могла приложить, что еще попробовать, - рассказывает Джоанна, бывший проектный менеджер, которая сейчас сидит дома с ребенком, - Программа включала множество изменений в образе жизни в попытке перебалансировать мои гормоны - резкое сокращение количества сахара, уменьшение дозы кофеина, сокращение подверженности влиянию химических веществ, таким как бисфенол А в пластике и косметике. Мои месячные так и не вернулись, но мое настроение и уровень энергии существенно стабилизировались - и тогда второй цикл ЭКО сработал. Моему сыну сейчас 14 месяцев, и я собираюсь вернуться к Николь, чтобы поработать над возвращением регулярного цикла". "Менструальные коучи" также побуждают женщин отмечать свои месячные - то, с чем миллениалы оказываются знакомы все чаще, учитывая рост популярности приложений для смартфонов, позволяющих отслеживать месячнык и дающих возможность фиксировать настроение, сексуальное влечение, уровень энергии, а также то, когда начинаются месячные и как долго они продолжаются", - отмечает автор публикации. Источник: The Telegraph