Путин и Эрдоган - два "лучших врага" и виртуозы компромисса - заключили перемирие в Сирии

"(...) После шести часов переговоров, половина из которых прошла с глазу на глаз, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Сирии, который вступил в силу в полночь с 5-го на 6 марта. Лидеры России и Турции договорились о создании шестикилометрового "коридора безопасности" по обе стороны от трассы М4, стратегической оси, проходящей через провинцию Идлиб, расположенную на северо-западе Сирии, и о проведении совместного патрулирования начиная с 15 марта. Русские и турки также заявили, что они будут содействовать поступлению гуманитарной помощи для перемещенных лиц - их около миллиона человек - в эту провинцию, которая является последним мятежным бастионом, все еще находящимся в тисках тяжелых боев, и где гражданские лица находятся в ужасном положении", - пишет корреспондент LeFigaro в Москве Ален Барлюэ.

"(...) В четверг планы двух "лучших врагов" и виртуозов компромисса явно были нацелены на достижение прекращения огня", - указывает журналист. "Выражаю надежду на то, что эти договорённости послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации", - сказал Путин после встречи. Между тем, Эрдоган, поздравив своего собеседника, предупредил о том, что "в этом процессе Турция оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами".

"(...) В четверг в Кремле на встрече с глазу на глаз, которая длилась три часа, после чего последовали продолжительные обсуждения, Владимир Путин находился в сильной позиции. Реджеп Тайип Эрдоган, пытаясь нарушить свою изоляцию, решил оказать давление на европейцев и побудить их к заключению крупной сделки, для чего он открыл свои границы беженцам, уже присутствующим в Турции - их более 3,5 млн - которые стремятся достичь берегов Евросоюз. Усилия оказались напрасными, президент Турции не добился положительного результата, по крайней мере, на данном этапе", - говорится в статье.

"Владимир Путин так или иначе придерживается своей традиционной линии - не ставить на грань риска гуманитарный кризис, хотя серьезность ситуации все же побудила его сделать доброе дело. Российский президент упомянул о создавшейся дантовской ситуации - возможно, худшей за девять лет войны - в четверг утром в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - пишет Le Monde.

"(...) Глава Кремля, ссылаясь на необходимость внесения конституционных поправок на этой неделе, добился проведения саммита в Москве, а не в Анкаре, и отклонил просьбу Эрдогана пригласить Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, с тем, чтобы устроить встречу по Сирии "вчетвером", - комментирует Барлюэ. "Россия придает большое значение тому, чтобы в одиночку играть роль поставщицы безопасности в регионе", - отмечает один западный наблюдатель.

"Для Москвы одна из важных задач - не допустить роста влияния США и Европы на развитие сирийского конфликта", - подчеркивает ежедневная газета "Коммерсант".