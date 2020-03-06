Берни Сандерс ратовал за более тесные связи, и СССР увидел в этом возможность

"Мэр Берлингтона, штат Вермонт, написал своему советскому коллеге из провинциального города, что хочет, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз "жили вместе как друзья". Ему было неведомо, что его стремление к дружбе согласовалось с усилиями советских чиновников в Москве, нацеленными на то, чтобы показать американский империализм в качестве основного источника угрозы войны. Этим мэром был Берни Сандерс, и об истории его поездки в Советский Союз в 1988 году уже рассказывалось ранее. Но многие детали дипломатии холодной войны Сандерса до и после этого визита - и попытки Советского Союза использовать антивоенную программу Сандерса в своих собственных пропагандистских целях - в значительной степени оставались вне поля зрения. The New York Times изучила 89 страниц писем, телеграмм и внутренних государственных советских документов, в которых в гораздо больших подробностях раскрываются масштабы личных усилий Сандерса по установлению связей между его городом и страной, которую многие американцы все еще считали врагом, несмотря на начавшиеся в то время реформы под руководством Михаила Горбачева, советского генерального секретаря", - сообщает обозреватель The New York Times Антон Трояновский.

"Они также показывают, что Кремль рассматривал эти отношения с городами-побратимами в качестве средства влияния на американское общественное мнение о Советском Союзе".

"(...) Эти документы являются частью государственного архива в Ярославле, который стал побратимом Берлингтона. Документы открыты для общественности, хотя сотрудники архива говорят, что до сих пор никто не просил ознакомиться с ними, - говорится в статье. - Ничто в документах не заставляет предположить, что Сандерс был единственным местным американским чиновником, на которого были направлены пропагандиские усилия, или даже то, что он был особенно восприимчив к ним, хотя в документах его называют социалистом. Но документы действительно говорят об интенсивной подготовке Советов к использованию заинтересованности Сандерса в свою пользу".

"Кампания Сандерса не оспаривает подлинность документов (...), - подчеркивается в публикации. - На момент объявления Сандерсом в 1987 году, что Берлингтон будет искать советский город-побратим, несколько десятков других американских городов уже имели такие отношения или стремились к их заключению. (...) В своем заявлении предвыборная кампания Сандерса указала, что их кандидат "гордится" своими низовыми дипломатическими усилиями, и отметила, что в то время идея сближения советских и американских городов пользовалась поддержкой на самом высоком уровне".

"Мэр Сандерс гордился тем, что присоединился к десяткам американских городов в стремлении положить конец холодной войне с помощью программы городов-побратимов, которая поощрялась самим президентом Рейганом, - заявил представитель кампании Сандерса Майк Каска. - Взаимодействие между Берлингтоном и Ярославлем, которое продолжается и по сей день, подтверждает давнюю точку зрения Сандерса: встречаясь лицом к лицу, мы можем сломать барьеры и стереотипы, существующие между людьми и их правительствами".

"Участие Сандерса в дебатах о холодной войне усилилось в 1980-х годах, когда он решительно выступил против планов администрации Рейгана, согласно которым Берлингтон и другие американские города должны были разработать планы эвакуации на случай возможной ядерной войны. Вместо этого Сандерс связался с Советским Союзом через организацию, базирующуюся в Вирджинии, запросив партнерство с противником времен холодной войны по программе городов-побратимов в попытке покончить с угрозой ядерного уничтожения", - говорится в статье.

"Мы говорили: цель состоит в том, чтобы не было ядерной войны, чтобы она не планировалась и к ней не готовились", - заявил Терри Буришиус, член муниципалитета Берлингтона, который сопровождал Сандерса в поездке.

"Это была также эпоха перестройки и гласности, экономических и культурных изменений, продвигаемых Горбачевым, которые у одних на Западе вызвали оптимизм, а у многих других - скептицизм, в отношении того, что Кремль был готов занять более примирительную позицию за рубежом и предоставить 'большие свободы своему народу, - напоминает издание. - В то время как Сандерс подвергся критике со стороны президента Трампа и его кампании за это обращение к Советам, его сторонники говорят, что это была своевременная попытка с целью помочь ослабить напряженность, и она контрастирует с симпатиями Трампа к таким правителям, как нынешний президент России Владимир Путин".

"(...) В декабре 1987 года, как показывают записи, Сандерс провел телефонный разговор с Юрием Меньшиковым, секретарем организации, занимающейся программой городов-побратимов в Москве. В последующем письме в том же месяце Сандерс указал, что получил известие о том, что Ярославль был бы идеальным партнером. Он предложил возглавить делегацию Берлингтона в Ярославль, чтобы заложить фундамент отношений между городами-побратимами. Он предложил приехать 9 мая - в день, когда Советский Союз празднует победу над нацистской Германией - и сказал, что он особенно заинтересован в обсуждении вопросов экономического развития, полиции, уборки улиц зимой, библиотек, а также систем водоснабжения и канализации", - сообщается в статье.

"(...) В итоге визит в Ярославль был запланирован на начало июня, после того как делегация Сандерса, состоящая из 12 человек, посетила Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Сандерс назвал поездку "очень странным медовым месяцем": незадолго до отъезда он женился на своей давней партнерше Джейн О?Мира Дрисколл (...)".

"(...) Но поездки было недостаточно, чтобы финализировать отношения городов-побратимов. Сандерсу еще предстояло убедить советских чиновников в Москве, чтобы они дали свое согласие и разрешили ярославским представителям приехать в Берлингтон. Публично он давал хвалебные отзывы, а в частном порядке - усилил свои лоббистские усилия", - сообщает издание.

(...)

"Через два дня после возвращения в Вермонт Сандерс написал письмо в советское посольство в Вашингтоне с просьбой помочь в организации программы города-побратима. "Я твердо убежден в том, что если наша планета хочет выжить, и если мы хотим пустить сотни миллиардов долларов, которые США и Советский Союз сейчас тратят на оружие уничтожения, в сферы продуктивного человеческого развития, необходимо значительно увеличить контакты между гражданами", - писал Сандерс.

"В ходе переговоров с мэрией Берлингтона ярославские чиновники координировали свои переговоры с советскими чиновниками в Москве. В письме в Москву с просьбой одобрить поездку в Соединенные Штаты ярославские чиновники обещали, что они будут говорить о "миролюбивой внешней политике" Советского Союза и изменениях, осуществляемых Горбачевым. Они приложили состоящий из 7 пунктов план информационно-пропагандистской работы с конкретными темами для обсуждения для каждого из трех членов делегации. За этим планом следует 9-страничное руководство, изданное советским министерством иностранных дел, о том, как донести информацию о политике Горбачева до международной аудитории. В нем в качестве особо важных целей для советской пропаганды описываются антивоенные движения, контакты между городами-побратимами и иностранными деятелями культуры", - передает газета.

(...)

"В июле ярославские чиновники официально дали добро на отношения между городами-побратимами, что подтверждается одобрением Москвы. Сандерс направил электронное сообщение советскому космонавту Валентине Терешковой, первой женщине в космосе и главе Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, поблагодарив ее за "ускорение этого процесса", - говорится в публикации.

"Я уверен, что программы городов-побратимов, такие как программа Ярославля и Берлингтона, помогут улучшить советско-американские отношения и содействовать более мирной международной обстановке", - писал Сандерс.

"Программа городов-побратимов была чем-то вроде кульминационного пункта для почти десятилетнего внешнеполитического активизма в мэрии Берлингтона. Будучи мэром, Сандерс проводил ряд международных усилий, которые часто связывали его с левыми движениями и лидерами в других странах, и в то же время - шли вразрез с администрацией Рейгана, которую он характеризовал как следующую стратегии военной эскалации, которая рискует развязать ядерную войну. (...)"

"Сандерс лично руководил визитом советской делегации в Берлингтон в октябре для подписания соглашения о побратимстве, проведя, как минимум, трое переговоров по телефону с ярославскими должностными лицами и передав подробную программу, рассчитанную на семь дней. Там был визит на фабрику мороженого Ben & Jerry's, где соучредитель Бен Коэн сказал советским чиновникам, что они могут взять все, что им нравится, в сувенирном магазине, вспоминал в интервью один из членов делегации Юрий Новиков".

"Хотя ярославские документы показывают, что Советы планировали пропагандистские усилия в Берлингтоне, Каска, представитель кампании Сандерса, отмечает, что, когда ярославская делегация прибыла в Вермонт в октябре 1988 года, в реальности все было по-другому", - говорится в статье. "(...) Вместо пропаганды чиновники с обеих сторон обсуждали ограничения советской системы и их общее желание избежать ядерной войны", - сказал Каска.

"Три десятилетия спустя, на фоне сообщений о том, что Кремль благосклонно относится к кандидатуре Сандерса на пост президента (так же, как и к кандидатуре Трампа), отношения между Берлингтоном и Ярославлем продолжаются и в эпоху возобновившейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой", - пишет The New York Times, добавляя, что в феврале любительская хоккейная команда Yaroslavl Bears ("Ярославские медведи") приняла участие в ежегодном турнире по хоккею Lake Champlain Pond Hockey Classic в Берлингтоне: "ярославские чиновники сообщили, что посольство США в Москве предприняло особые усилия, чтобы вовремя оформить визы".

"Некоторые из жителей Ярославля, вовлеченные в отношения с Берлингтоном, по-прежнему с тоской оглядываются на опьяняющую атмосферу, в которой происходил визит Сандерса в 1988 году - в то время, когда железный занавес начинал рушиться, и Советский Союз, казалось, был готов к демократическим переменам и взаимодействие с американцами казалось новым и захватывающим. По словам Новикова, бывшего главы Ярославского медицинского института, который, по его подсчетам, совершил 10 поездок в Берлингтон, он видел по телевизору, что Сандерс не хочет, чтобы русские вмешивались в предвыборную кампанию. По мнению Новикова, целью президента Сандерса должно быть, по крайней мере, восстановление того уровня сотрудничества, который существовал в последние годы холодной войны".

"Временами глобальная ориентация Сандерса на посту мэра вызывала негодование в США, и были жалобы, что он тратит время на международные дела, которые мало связаны с Берлингтоном. Но тогдашние аргументы Сандерса о ценности того, что он делает, перекликаются с темами его нынешних предвыборных речей. Незадолго до поездки в Россию Сандерс заявил муниципальному законодательному совету Берлингтона, что он надеется, что это уменьшит риск вооруженного конфликта", - отмечается в статье.

"У нас не может быть хорошей полиции, пожарной службы или отдела планирования, если будет ядерная война, - заявил Сандерс, согласно официальному протоколу одной из встреч. - Огромные расходы обеих стран на вооруженные силы душат местную экономику".