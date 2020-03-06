Как курильщики загрязняют воздух, не куря

"Исчезает ли вместе с запретом на курение такое явление, как пассивное курение? Вовсе нет, утверждают ученые, изучившие качество воздуха в одном из немецких кинотеатров", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Не стоит быть уверенным в том, что химический след от курения исчезает быстро. "Так, одно из исследований показало, что в пустующих квартирах след от сигарет можно обнаружить даже спустя два месяца после выезда жильцов-курильщиков", - отмечает издание.

"Может быть, для того, чтобы порой ядовитые остатки дыма исчезли, нужны лишь время и хорошая вентиляция? В новом исследовании о качестве воздуха в одном из немецких кинотеатров, в котором на протяжении 15 лет действует запрет на курение и установлена высококачественная система вентиляции, был сделан другой, весьма неожиданный вывод: курильщики загрязняют воздух одним только своим присутствием, а именно в результате испарения токсичных веществ с их одежды. И это загрязнение сильнее, чем можно было бы предположить".

Команда исследователей под руководством Дрю Джентнера (Йельский университет и Институт химии Общества Макса Планка) установили в вентиляционной системе кинотеатра в Майнце высокочувствительный масс-спектрометр. Прибор в течение четырех дней оценивал качество воздуха в кинозале. "Каждый раз, когда в кинотеатр входили зрители, прибор регистрировал значительное повышение содержания в воздухе 35 химических веществ, образующихся при курении. Как пишут ученые в научном журнале Science Advances, среди обнаруженных веществ были и ядовитые вещества, связанные с курением, в частности бензол и формальдегид", - передает издание.

"Как полагают ученые, токсичные вещества попали в кинозал с одеждой зрителей - в частности курильщиков, которые выкурили сигарету незадолго до посещения кинотеатра. Это проявилось среди прочего в том, что при показе фильмов, разрешенных для детской аудитории, загрязнение воздуха токсичными веществами было значительно ниже, чем при показе фильмов только для взрослой публики. Во время показа таких фильмов загрязнение воздуха было почти в два раза выше", - говорится в статье.

Но насколько опасно количество веществ, оказавшихся в воздухе в результате испарения с одежды? "По словам ученых, содержание токсичных веществ в воздухе в течение показа фильма соответствовало пассивному выкуриванию до десяти сигарет - то есть тому количеству веществ, которые вдыхаются, когда кто-то рядом с вами выкуривает соответствующее число сигарет", - передает Der Standard.