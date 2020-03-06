Коронавирус распространился по Европе из Германии?

"Американский генетик заявил в Twitter, что распространение в Европе вируса Covid-19 могло начаться с Германии. Это означало бы, что локализация болезни не сработала", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Новый коронавирус перевернул с ног на голову и науку. (...) Никогда еще не приходилось отзывать или корректировать такое количество только что опубликованных исследований. Обычно ученые выдвигают гипотезы, проверяют их в экспериментах, пишут о своих результатах в научных работах, которые рецензируются их коллегами, прежде чем опубликовать их в научных журналах. В настоящий момент такая экспертная оценка осуществляется за минуты - в Twitter", - отмечает издание.

"В среду генетик и вирусолог Тревор Бедфорд из Сиэтла написал там, что несколько вариантов гена в ДНК вируса Cov-19, обнаруженного у многочисленных пациентов из Европы и Южной Америки, указывают, по его мнению, на то, что у всех этих возбудителей один источник. А именно пациент из Баварии, сотрудник фирмы-поставщика автозапчастей Webasto. Он заболел в конце января после того, как заразился вирусом Sars-CoV-2 от коллеги из Китая. Это могло бы означать все что угодно: например, что локализация болезни в Баварии месяц назад не удалась, что сотрудники органов здравоохранения все же упустили вирус, который затем попал в Италию", - передает издание.

"Кристиан Дростен, профессор и директор Института вирусологии при берлинской клинике Charité, один из ведущих экспертов по коронавирусам в мире, (...) написал, что имеющиеся данные свидетельствуют скорее о том, что вирусы из Мюнхена и Италии имеют общий источник в Китае. Это подтвердило бы предположение о том, что вирус разными путями и неоднократно попал в Европу, а не распространился по ней из Германии".

"Варианты генов, которые привели Бедфорда к его гипотезе о том, что распространение вируса по Европе началось с пациента в Баварии, Дростен обнаружил уже несколько дней назад. (...) Однако, по его мнению, различия между баварским и итальянским вирусом слишком велики. (...) Бедфорд в свою очередь по-прежнему считает свою гипотезу убедительной, хотя находит правдоподобной и сценарий Дростена о том, что вирус был занесен в Европу несколькими путями. Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется провести еще много генетических исследований", - передает Süddeutsche Zeitung.