К 2070 году озоновый слой над Антарктикой может вернуться к своему изначальному состоянию

"Нетипичные погодные условия привели к рекордным показателям не только в Арктике, но и в Антарктике, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - В октябре прошлого года озоновая дыра над Южным полюсом достигла минимального значения с 1982 года, сообщает американское космическое агентство NASA, ссылаясь на данные спутников".

"Впрочем, ученые уточняют: речь не идет о "внезапно ускорившемся восстановлении" жизненно важного для человека озонового слоя. Причиной необычного явления стали определенные погодные условия, которые поздней антарктической зимой и весной, то есть в сентябре и октябре, привели к нетипичному повышению температуры в верхних слоях атмосферы", - поясняет издание.

"В целом восстановление озонового слоя происходит медленнее, чем ожидали ученые. Монреальский протокол, контролирующий производство и использование разрушающих озоновый слой веществ, прежде всего углеводородных соединений фтора и хлора, действует с 1989 года. С тех пор содержание этих веществ в атмосфере значительно сократилось. Тем не менее, озоновый слой восстанавливается медленно. Хотя после 2000 года количество озона стабилизировалось, ежегодные колебания все еще велики. Исследования и вовсе показывают, что не во всей стратосфере на высоте 10-50 км наблюдается улучшение показателей озона. О причинах ученые гадают до сих пор. Согласно текущей оценке ученых, к 2070 году озоновый слой над Антарктикой может снова достичь своего естественного состояния, в котором он пребывал до 1980 года", - говорится в статье.

"Успех Монреальского соглашения благоприятен не только для озонового слоя. Запрет хлорфторуглеродов препятствует и производству веществ, которые так же, как CO2, оказывают парниковый эффект на атмосферу", - отмечает издание.