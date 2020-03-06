Санкции должны затронуть министра обороны России

"Слишком долго Европа лишь наблюдала за жестокими действиями России в Сирии, считают немецкие политики. Помочь, по их мнению, могут лишь санкции против Москвы", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"В драматичном обращении депутаты бундестага от партий ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых" призвали правительства западных государств с помощью угрозы новых санкций положить конец нарушающим международное право действиям России в отношении гражданского населения Сирии".

Немецкие политики, среди них председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген (ХДС), подписали открытое письмо, "согласно которому правительства Евросоюза и НАТО должны призвать президента России Владимира Путина к проведению саммита о будущем Сирии и одновременно подготовить антироссийские санкции в качестве средства давления", передает издание.

"Депутаты из трех фракций потрясены тем обстоятельством, что лишь натиск новых беженцев на границу ЕС, а не страдания гражданского населения в сирийской провинции Идлиб заставили общественность и политику снова обратить внимание на эту человеческую драму. "Меня приводит в бешенство то, что мы говорим об Идлибе только сейчас, когда к нам пытаются попасть беженцы", - заявила Франциска Брантнер из партии "зеленых". По словам депутатов, целенаправленными бомбардировками в провинции Идлиб разрушено 60% больниц и медицинских пунктов. "Нам нужны официальные санкции против лиц, ответственных за бомбардировки", - потребовала депутат от партии "зеленых".

"Парламентарии убеждены, что Россия несет прямую ответственность за военные преступления в Сирии и не только прикрывает сирийское наступление, но и целенаправленно наносит удары по гражданским учреждениям, чтобы принудить людей к бегству. Российские политики считают, что "могут продолжать реализовывать свою стратегию по Сирии, так как мы, европейцы, ничего не предпринимаем и не способны к действиям", заявил Биджан Джир-Сарай из партии СвДП. При этом Россия, по его мнению, использует войну в Сирии, "чтобы дестабилизировать Европу". Предложенные санкции должны "стать средством давления, которое заставит россиян прекратить бомбардировки", - говорится в статье.

"Как минимум, необходимо ввести новые санкции против определенных российских политиков, заявил Омид Нурипур из партии "зеленых" и назвал в этой связи российского министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, который, по его словам, "стоит в конце цепочки приказов" о бомбардировках в Идлибе. "Центральный вопрос состоит в том, как мы можем оказать влияние и предотвратить безнаказанность", - заявил политик из партии "зеленых".

"Что касается позиции министра иностранных дел Германии Хайко Мааса (СДПГ) относительно новых санкций, то Джир-Сарай сказал, что напрямую задавал ему этот вопрос. "Министр иностранных дел абсолютно точно смотрит на это иначе, - сказал политик из СвДП. - Он против санкций в отношении России". Также и другие политики из СДПГ высказывались в последние дни против введения новых санкций в отношении ответственных лиц в Москве", - передает Der Tagesspiegel.