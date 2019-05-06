Отдачей России будут деньги на реконструкцию Сирии

Спустя почти четыре года после того, как Россия вмешалась в события в Сирии на стороне президента Башара Асада, и "когда повстанцы в большинстве своем отказались от призывов к смене режима и потеряли большую часть своих анклавов, Россия достигла большей части своих краткосрочных и среднесрочных целей в Сирии. Все больше признаков указывает на то, что Москва теперь смещает акцент на другую цель: Кремль хотел бы, чтобы Сирия обеспечила ей финансовую прибыль", - пишет Foreign Policy.

"По мнению трех ливанских политиков-представителей разных политических направлений, деньги сейчас являются ведущим фактором, мотивирующим политические усилия России в Сирии. Прежде всего, Россия хотела бы абсорбировать боль'шую часть примерно 350 млрд долларов, необходимых для реконструкции Сирии, что позволило бы ей диверсифицировать свою экономику, основанную на природных ресурсах, путем заключения контрактов в широком спектре секторов, таких как строительство электростанций и другой инфраструктуры".

"Россия хочет, чтобы Сирия восстанавливалась на наши деньги, чтобы российские компании могли получить контракты", - заявил Foreign Policy высокопоставленный дипломат Европейского союза.

"Президент России Владимир Путин попытался использовать сирийских беженцев в качестве козыря, предлагая содействовать их возвращению домой в обмен на западную финансовую помощь Сирии. В июне прошлого года в Хельсинки и в августе под Берлином Путин попросил Соединенные Штаты и ЕС заплатить за реконструкцию, если они хотят, чтобы беженцы, которые уже рассеялись по Ближнему Востоку и в Европе, вернулись домой, а также чтобы избежать второго исхода. Путин заявил, что в ближайшем будущем как минимум 1,7 млн беженцев смогут вернуться в Сирию. Российское правительство также объявило, что создаст совместные комитеты с принимающими беженцев странами, такими как Ливан, для содействия их возвращению, - пишет издание. - Десять месяцев спустя совместные комитеты не сообщают о существенном прогрессе, и вряд имела место какая-то обратная миграция беженцев. Короче говоря, план Москвы выиграть реконструкционные деньги путем возвращения беженцев, скорее всего, потерпит неудачу. Беседы Foreign Policy с несколькими дипломатами ЕС, политиками в странах, давших убежище беженцам, и российскими аналитиками заставляют предположить, что главной причиной этого провала является упрямство человека, ради спасения которого Россия вмешалась".

"Наблюдатели на Западе и на Ближнем Востоке все чаще соглашаются с тем, что Асад не хочет, чтобы беженцы, настроенные против режима, вернулись. Хотя официальных данных нет, широко распространено мнение, что большой процент из 6 млн сирийцев, вынужденных бежать из своей страны, выступает против Асада. Возьмем, к примеру, сирийцев, готовых вернуться из Ливана, страны, давшей прибежище 1,5 млн сирийцев (...). Правительство Асада активно отказывает во въезде сирийцам даже оттуда, обычно без каких-либо официальных объяснений. В рамках процесса репатриации Главное управление безопасности Ливана готовит список сирийцев, готовых вернуться, и делится им со своими коллегами из сирийской разведки. Только те, которым разрешает сирийский режим, имеют право вернуться", - передает журнал.

"Муин Мерхеби, министр Ливана по делам беженцев до января этого года и сторонник суннитского премьер-министра Саада Харири, считает, что тот факт, что сирийское государство запрашивает такой список, является показателем нежелания Асада принимать беженцев. "Как они могут объяснить то, почему они запрашивают список возвращающихся? Они не позволяют никому возвращаться без одобрения Мухабарата (сирийского разведывательного управления), - говорит он. - Логично ли, что сирийцам в Ливане нужно разрешение на то, чтобы вернуться в свою собственную страну?"

По словам Мерхеби, во время его пребывания в должности разница в количестве между теми, кто подал заявку на отъезд, и теми, кто, в конечном итоге, смог уехать, была огромной. "Наши сотрудники Службы общей безопасности сообщили мне, что, когда был отправлен список из 5 тыс. сирийцев, в среднем, было одобрено только около 60-70", - рассказал он. Ален Аун, член парламента от Свободного патриотического движения, (...) одобрил оценку Мерхеби и сказал, что правительство Асада, похоже, не слишком обеспокоено возвращением своего народа. "Сирийский режим не делает ничего, чтобы забрать своих беженцев назад", - говорит он.

"По крайней мере, четыре западных дипломата указали на то же в беседе с Foreign Policy. Россия правильно поняла, что большое количество сирийских и других беженцев, прибывших в страны ЕС за последние пять лет, создало внутриполитическое давление, включая подъем популистских и ультраправых партий. Путин, похоже, считает, что он может договориться о взаимных уступках: смягчить санкции ЕС и даже предоставить помощь в восстановлении, а Сирия, в свою очередь, станет более привлекательным местом, куда могут вернуться беженцы. Если Асад разрешает вернуться лишь небольшому количеству беженцев, правительствам ЕС будет трудно оправдать отмену санкций, не говоря уже о том, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на проекты по реконструкции. Более того, как указали два дипломата, большая часть этих денег, вероятно, окажется в российских карманах. В любом случае в ЕС существуют разногласия в отношении этики такого соглашения; но все стороны согласны, по крайней мере, публично, что Россия должна добиться гарантий безопасности для беженцев и, по крайней мере, некоторых обещаний политических реформ", - отмечает издание, добавляя, что пока России не удалось добиться никаких уступок в отношении гарантий безопасности для возвращающихся или реальных политических перемен.

"По словам российских аналитиков, первоначально Москва планировала соглашение о разделении власти между сирийским правительством и несколькими оппозиционными группами в качестве политической панацеи для разрешения конфликта по образцу Ливана. Но Россия не смогла убедить ни режим, ни повстанцев пойти на компромисс и отказалась от этого плана. (...)

Макс Сучков, российский аналитик, сказал, что Москва достигнет немногим больше в плане политического урегулирования. "Россия не очень надеется на политическое урегулирование, которое устроит всех сирийских игроков, - отметил он. - Я думаю, что Россия согласилась с тем, что Сирия будет оставаться централизованным государством, но это, безусловно, делает более сложной задачу убедить ЕС заплатить за реконструкцию".

Амаль Абу Зейда, официальный представитель ливанского МИДа в российско-ливанском комитете по репатриации и человек, который, насколько известно, близок России, считает, что Запад должен снизить свои ожидания. По его словам, Асад выиграл войну, а не оппозиция. "Асад отвоевал более 80 % территории Сирии, что означает, что то, что принималось в прошлом году, может быть неприемлемым для правительства сейчас, - сказал Абу Зейд. - Хотя право голоса есть и у других, у него решающий голос в определении условий".

"Хотя он признал, что российская инициатива так и не стартовала, он обвинил США в упорстве; Соединенные Штаты поддерживают жесткую антиасадовскую линию. Чтобы привлечь Америку к сотрудничеству, намекнул Абу Зейд, Москва предложила российским и американским фирмам активно сотрудничать в поисках бизнеса в Сирии. "В конце концов, русские находятся в Сирии, и американцы понимают, что это значит, - сказал он. - Между ними может быть договоренность. Я не исключаю возможность того, что у них будут совместные контракты". Соединенные Штаты и ЕС настаивают на политических преобразованиях в качестве предварительного условия для возобновления сотрудничества, но Абу Зейд оптимистичен, говоря, что если Запад не будет готов вливать средства, Россия убедит арабские государства. Он сказал, что Россия интенсивно лоббирует страны Персидского залива, чтобы отменить приостановку членства Сирии в Лиге арабских государств и проложить путь для их нефтедолларов для восстановления Сирии".

"Ни Запад, ни арабы еще не повелись на приманку России о совместных проектах и разделению военных трофеев. С другой стороны, дипломатический источник, который часто посещает Сирию, говорит, что ясно, что режим Асада не настроен идти на уступки, и любые дальнейшие политические изменения будут косметическими. Таким образом, Россия застряла в ожидании финансовой прибыли, которая может никогда не случиться", - резюмирует журнал.