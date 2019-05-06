Зеленский-Путин: новичок и опытный боец

"Избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины приводит к столкновению этого дезориентирующего представителя постполитической эры с Владимиром Путиным, являющим собой явное воплощение максимального политического контроля", - пишет журналист французской газеты L'ExpressКристиан Макарян.

"(...) Владимир Путин задается вопросом, как будет поступать его украинский коллега, чья полная неопытность представляет собой настоящий вызов для России. Однако тот же вопрос возникает и для стран Запада", - говорится в статье.

"На данном этапе главная проблема Зеленского - окружить себя компетентной командой, способной компенсировать его вопиющее отсутствие политической культуры. Между тем, состав его личной гвардии ставит существенный вопрос: будет ли Зеленский полноправным деятелем или останется зависимым от тех влиятельных личностей, которые помогли ему прийти к власти? В первом случае ему придется утвердиться в схватке лицом к лицу, как он только что попытался сделать, симметрично ответив Путину, что не свидетельствует о реальном тактическом разрыве с его предшественником Петром Порошенко; во втором случае ему придется отдавать приоритет тому, что хорошо для экономики, для уровня жизни населения и сделать попытку выйти из трудной фазы конфликта с Москвой путем ведения переговоров", - комментирует Макарян.

"Однако в устойчивых связях ставшего главой государства комика в финансовых кругах ошибочно было бы видеть лишь сюжеты из фильма ужасов. На Украине идеология играет гораздо меньшую роль, чем экономические сети и общие интересы. Учитывая тесные отношения между бизнесом и политикой, Владимир Зеленский, который отнюдь не является частью политического истеблишмента (ни административного, ни силового, ни военного), вполне может проложить себе дорогу именно благодаря своим нетипичным данным. При строгом условии назначения на должность премьер-министра своей противоположности, то есть личности, обладающей реальным опытом и способностью маневрировать в парламенте. Из постсоветской косности невозможно выйти путем спонтанного появления безупречной демократии", - резюмирует L'Express.