В России молодые и модные урбанисты хотят сделать города более "человечными"

"Десятилетиями берега Везёлки, маленькой реки, протекающей через Белгород, были заброшены. "Приблизиться к воде было трудно. В некоторых местах было очень грязно", - с улыбкой говорит 30-летний архитектор Ежи Станкевич, ответственный за метаморфозу набережной этого города с населением 400 тыс. человек, расположенного в 600 километрах к югу от Москвы", - пишет французская газета Le Nouvel Observateur со ссылкой на AFP.

"С 2017 года российские власти доверили престижному градостроительному агентству "КБ Стрелка" обновление 40 городов страны, т.е. это коснется около 28 миллионов человек. По данным Стрелки, это "крупнейшая постсоветская градостроительная программа".

"В Белгороде элегантный деревянный амфитеатр "создает путь для контакта с водой", - говорит Ежи Станкевич. Плавучие причалы, разбросанные среди зарослей камыша, стали любимыми местами молодежи. И теперь можно прогуляться вдоль Везёлки на протяжении нескольких километров, где появились спортивные площадки и парки для выгула собак. Такая окружающая обстановка привычна для Европы, но в провинциальном русском городе это почти исключение", - говорится в статье.

"Преобразование городов является частью общей тенденции: с начала 2010-х годов правительство потратило несколько миллиардов евро на модернизацию российских городов, в том числе в рамках федеральной программы, запущенной в 2017 году, 42,2 млрд рублей (584 млн евро) было выделено на обновление общественного пространства. В марте 2018 года Владимир Путин вновь дал указание правительству удвоить государственные расходы на создание "комфортной городской среды".

"В России это совершенно новое понятие: "Качество жизни - не очень понятный термин для россиян, потому что для формулирования такого требования необходимо уже достичь определенного базового уровня", - поясняет Дарья Парамонова, возглавляющая "архитектурный" отдел "Стрелки". По ее мнению, российские города, большинство из которых развивались в советское время, были предназначены не для удовлетворения потребностей своих жителей, а для подчинения требованиям производства. "Сегодня мы говорим, что главное - это человеческий фактор", - утверждает Парамонова. Важным пунктом программы является консультация с жителями перед любой проверкой проектов через публичные собрания и голосование в Интернете.

"Действительно любопытно, как в таком месте, как Россия, эта программа потенциально может быть открыта для участия общественности", - отмечает Михал Муравски, антрополог архитектуры, доцент Университетского колледжа Лондона, специализирующийся на постсоветском урбанизме. Если идея хорошая, то он считает, что "трудно точно сказать, это только видимость или нет".

"Привносить такое понятие качества жизни в провинцию, "где меньше денег и больше проблем", будет сложно, добавляет она. Однако она хочет верить, что данный проект вдохновит местных архитекторов самим разрабатывать новые проекты", - сообщается в публикации.

"Сегодня все города борются за сохранение своего человеческого капитала и пытаются создать условия жизни, которые помешают их жителям уехать в Москву или куда-либо еще. Мы должны сделать то же самое", - резюмирует Евгений Глаголев, заместитель губернатора Белгородской области и начальник департамента строительства и транспорта.