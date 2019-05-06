Нам следует учиться у "менеджеров" холодной войны

"Послание Владимира Путина миру более чем понятно: Россия вновь стала Россией, великой державой двух континентов, огромной евроазиатской империей, с интересами, простирающимися от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, православной державой, Третьим Римом, широкой, не поддающейся сравнениям страной, где нередко самое старое вновь становится самым новым", - пишет немецкое издание Die Welt. "Хотим мы этого или нет, но нам придется пойти навстречу Москве, чтобы справиться с опасностями нашего времени", - указывает автор статьи Михаэль Штюрмер.

"Уже давно мир не был так наполнен опасностью, как в последние месяцы, что, вероятно, продлится еще долго. Чтобы провести более четкое сравнение, следует вернуться к двойному кризису в Берлине и на Кубе в 1958-1962 годах, когда пропасть разверзлась, и супердержавы пришли в ужас от перспективы их собственного конца", - отмечает журналист.

"Но именно потому, что тогда ситуация была крайне опасной, возник парадокс взаимного устрашения. Он возник из-за ужасного осознания того, что державы, какие бы стратегические и идеологические отличия их не разделяли, выжить могут лишь вместе - или не выжить вовсе", - говорится в публикации.

Опыт кризисов 1960-1970-х годов нельзя забывать, считает Штюрмер, так же, как "конфликтный и антикризисный менеджмент" тех лет и контроль над вооружениями в 1980-е годы. "Если ничего не происходит, произойти может все", - отмечает издание.

"Европа - наш общий дом". Когда Михаил Горбачев сделал это понятие основой своей программы реформ и обновления, "на Западе сначала царили сомнения и недоверие, а затем скептическое удивление, когда начался объявленный поворот на Запад, открывали архивы, реабилитировали заключенных, предпринимали попытки ввести демократию (...)".

"То, что сначала выглядело как временное падение цен на нефть, обусловленное войнами 1980-х годов на Ближнем Востоке, вскоре оказалось началом конца советской власти. Но, возможно, также и шансом для демократически обновленной России вместе с остальными странами "обуздать" "гарантированное взаимное уничтожение" (...), определить и решить важные вопросы человечества. Но этого не произошло - не в последнюю очередь из-за того, что в штабах планирования Вашингтона не поняли, что стоит на кону, а европейцы недостаточно предупреждали о том, что Россия не такая сильная, как кажется - но и не такая слабая", - указывает журналист.

Расширение НАТО на восток таило в себе шанс сделать установление миропорядка общей задачей. "Этот шанс был упущен, а России одновременно как старому врагу и новому полудругу указали на место в углу (...)", - отмечает Штюрмер.

"Умно ли Запад, от Вашингтона до Берлина, разыграл свои карты? Бывший американский госсекретарь Джордж Шульц (...) предупреждал в свое время о последствиях западной беспечности. Россия, по словам Шульца, похожа на раненого медведя гризли: сильная, непредсказуемая, злопамятная. Разве это было так тяжело понять 20 лет назад?".

"Руководители западных государств намерены ждать момента, когда в Кремле наступит чистая демократия? Или дождаться, когда Россия однажды попросит благосклонности? Нам придется пойти навстречу России, хотим мы этого или нет, раньше или позже - но лучше раньше, - уверен журналист. - Чего сейчас не хватает, так это отработанного порядка действий, закулисной дипломатии, но, прежде всего, совместного стратегического представления об опасности. Ведь речь идет не только о том, чтобы обновить лучшие, происходящие из разных сфер элементы менеджмента холодной войны. Мы уже давно живем в другом мире (...)".

"Глобализация проблем и цифровизация всех форм жизни, расширение поля деятельности до ближайшего космоса, а также ведение гибридных и кибервойн - это не абстрактные умения, а реальные опасности. Если мы вовремя не усмирим соблазны и обещания искусственного интеллекта и не сделаем это общими усилиями, ситуация станет серьезной", - заключает Штюрмер.