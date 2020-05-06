Ордер, выданный Германией на арест российского хакера, вряд ли повлечет за собой последствия

"После расследования о хакерской атаке на бундестаг правительство ФРГ должно выступить с четким заявлением в адрес Москвы. Нерешительность не поможет германо-российским отношениям", - считает журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Везер.

"Ордер на арест, выданный Верховным судом в отношении предполагаемого российского агента, который, по сведениям немецких следователей, стоял за хакерской атакой на бундестаг пять лет назад, не повлечет за собой прямых последствий, - полагает автор статьи. - Человек, которого разыскивают и американские власти в связи с вмешательством в президентские выборы 2016 года, не поедет никуда, где ему мог бы грозить арест. Вероятность того, что ему придется отвечать перед судом в Германии, стремится к нулю".

"Тем не менее расследование генерального прокурора, которое привело к этому ордеру на арест, - не напрасный труд. Ведь оно убедительно подтверждает, что подозрение в том, что за кибератакой на немецкий парламент стоит российское государство, не является пустым домыслом".

"К сожалению, стоит опасаться, что дело не повлечет за собой последствий и на политическом уровне. Так же, как и в случае c убийством, совершенным российским агентом летом прошлого года в берлинском Тиргартене, когда правительство отстранилось, якобы не желая опережать юстицию".

"Конечно, правительство не должно вмешиваться в работу юстиции - ведь это отличает правовое государство, каким является ФРГ, от авторитарного правления, характерного для России. Однако если юстиция приходит к выводу, что спецслужбы другого государства атакуют конституционный орган страны и организуют на территории Германии убийство, ему следовало бы сделать из этого выводы", - говорится в статье.

"Не нужно строить ложных надежд: громкий и отчетливый протест со стороны федерального правительства пока ничего не изменит в агрессивном характере этого российского руководства. Однако нерешительность - худший путь. (...) Германо-российские отношения отягощаются не четкими, при необходимости конфронтационными словами в адрес разведчиков Кремля, а их действиями. Об этом необходимо заявить им так, чтобы не было недопонимания. Вежливая сдержанность или вовсе молчание будут восприняты ими как приглашение продолжать действовать, как прежде", - заключает Frankfurter Allgemeine.