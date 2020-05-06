Россия афиширует свое разочарование Башаром Асадом

"(...) Через четыре с половиной года после начала российской военной операции в Сирии Владимиру Путину начинает казаться, что он слишком заждался. Статья, опубликованная в прошлом месяце бывшим российским послом в Сирии, проливает свет на возникшие со временем трещины между Москвой и Дамаском. Автор статьи Александр Аксенёк, вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), влиятельного кабинета экспертов, обслуживающих Кремль, отражает в ней растущее разочарование Башаром Асадом", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"В картине, изображенной дипломатом, содержатся беспрецедентно жесткие критические замечания, которые малосовместимы с речью, с которой выступил в прессе министр иностранных дел Сергей Лавров. Александр Аксенёнок отмечает, что "здесь зачастую трудно отличить борьбу с терроризмом от государственного насилия в отношении политических оппонентов". Ссылаясь на недавнее усиление напряженности на юго-западе Сирии, он указывает на "участившиеся "таинственные" убийства, угрозы, исчезновения людей, бесчинство сирийских спецслужб", предполагая, что последние стоят у истоков эскалации", - передает журналист.

"С довольно грубой и не слишком дипломатической откровенностью в адрес главы сирийского государства бывший посол в Дамаске описывает то, что "даже в районах, подконтрольных правительству, по-прежнему действуют "законы" местной экономики, где распространены поборы с любых видов торговли, транзита, транспортных перевозок, гуманитарных конвоев в интересах цепочки, состоящей из привилегированных армейских подразделений и служб безопасности, коммерческих посредников и связанных с ними лояльных правительству крупных бизнесменов, традиционных, близких к семейству президента (...)", - говорится в публикации.

"(...) Непреклонность сирийского диктатора сорвала все инициативы российской дипломатии по налаживанию политического диалога с оппозицией, какой бы умеренной она ни была. Хуже того, в конце февраля неустанные усилия по захвату провинции Идлиб у сил повстанцев, поддерживаемых Анкарой, переросли в прямые столкновения между турецкими военнослужащими (которые потеряли от 33 до 70 человек) и российскими военными. Крупной эскалации удалось избежать из-за проведения в последний момент 22 февраля телефонного разговора между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом", - пишет Le Temps.

"(...) Статья появилась 17 апреля на сайте международного дискуссионного клуба "Валдай", еще одного круга влиятельных экспертов, с которыми регулярно консультируется Владимир Путин. Фирменный знак "Валдай" вдобавок к ярлыку РМСД придает вес данному месседжу, по своей форме напоминающему о традиционном методе Москвы в плане оповещения экспертного сообщества об изменении политики или, как минимум, об усилении давления на конкретную мишень", - комментирует Гриншпан.

"По мнению независимого эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, эта статья является прежде всего сигналом от российской дипломатии, разочарованной в том, что ее влияние в сирийском досье уменьшается в пользу военных. "Аксенёнок всегда высказывал свое плохое мнение об Асаде. Наша дипломатия по-прежнему очень скептически относится к лидеру, который вновь сорвал женевские переговоры по [сирийской] конституции. Но [министр обороны России Сергей] Шойгу остается на стороне Асада. То же самое касается Путина".

"Сразу после этого одно из российских прокремлевских СМИ опубликовало необычный опрос, в котором утверждалось, что только 32% сирийцев поддерживают Башара Асада. Приводились даже предполагаемые варианты его замены. Появившаяся на сайте Федерального агентства новостей (ФАН) статья вскоре была удалена. Однако наблюдателям известно, что это СМИ принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, давнему знакомому Владимира Путина. Покровитель наемников из "группы Вагнера", воюющих в Сирии и Ливии после того, как они воевали на Украине, также является неудачливым претендентом на нефтяные и химические активы в Сирии, которому Дамаск недавно предпочел иранских инвесторов", - указывает Гриншпан

"Медийная кампания против Асада проводится полностью по его собственной инициативе, -отмечает Владимир Фролов, - но некоторые игроки в Москве считают, что [Пригожин] полезен для того, чтобы через него посылать сигналы о недовольстве России".