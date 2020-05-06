Трудная российская жизнь рабочих из Средней Азии

"Из-за эпидемии многие мигранты из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана потеряли работу. Оказавшись в стране, где они живут без визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство, не имея дохода и часто теснясь в случайно найденном жилье, они особо уязвимы для Covid-19", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Симпатичная деревня с прудами и тростником менее чем в получасе езды от Москвы, такая крошечная, что даже улиц нет. Автомобиль фонда "Дом доброты", мусульманской благотворительной организации, раздающей продовольственную помощь семьям, попавшим в беду, останавливается перед довольно приличной дачей с недавно отреставрированными бетонными стенами. (...) Девять таджикских мигрантов в возрасте от 20 до 40 лет в изношенных спортивных костюмах живут в глубине сада в хижине из поблекшего известняка. (...) Не говоря ни слова, владелец дачи наблюдает за тем, как они ходят взад и вперед, чтобы выгрузить из машины переполненные до отказа пакеты с макаронами, рисом и пакетированным чая. Каждый мужчина платит ему по 6 тыс. рублей (около 75 евро) в месяц за аренду, объясняет Азиз, единственный в группе, кто говорит по-русски. До эпидемии коронавируса они были механиками в московском автосалоне. С самого начала карантина работодатель сразу их уволил, тем более, что они находились на нелегальном положении. Лишившись дохода, они потеряли свои квартиры и теперь выживают за счет скудных сбережений и щедрости организаций по оказанию помощи мигрантам", - говорится в репортаже.

"Их случай не единичный. В России около 10 млн рабочих-мигрантов, которых называют гастарбайтерами, подавляющее большинство из них - из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, трех стран Центральной Азии, в которых средняя заработная плата составляет от 130 до 220 долларов. В России, несмотря на бытовой расизм, фейсконтроль и все более строгий закон о миграции, который вынуждает почти половину из них находиться на нелегальном положении, им удается заработать почти в четыре раза больше в сфере строительства, общественного питания или уборки и, таким образом, поддержать свои семьи, оставшиеся в родной стране", - отмечает журналист.

"(...) Эпидемия разрушила эту систему. Первыми в российских городах закрылись кафе и рестораны, за ними вскоре последовали строительные площадки, которые закрыты с начала карантина 31 марта. Более 10% москвичей оказались без работы, а для мигрантов картина представляется еще более мрачной", - пишет Libération.

"Почти все они потеряли свои рабочие места одновременно, - утверждает президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов - За одну ночь они оказались нищими. Ситуация сложная для всех, включая россиян, но еще хуже для иностранцев, у которых никогда нет в собственности своих квартир. Если они не могут заплатить, владельцы жилья тотчас их выбрасывают. С начала эпидемии я получил много просьб о помощи от людей, которым негде жить и нечего есть".

"(...) Количество людей, которые обращаются к нам за продовольственной помощью, значительно увеличилось, - говорит представитель фонда "Дом Доброты" Динара Садретдинова. - Чтобы справиться с таким потоком, мы уменьшили размер нашей продовольственной корзины с 3 тыс. до 2 тыс. рублей, чтобы иметь возможность помочь большему количеству людей. С начала кризиса мы доставили корзины примерно 10 тыс. человек. На данный момент мы можем помочь любому, кто попросит об этом. Но не уверены, что нам всегда удастся помогать всем нуждающимся".

"(...) Бездомные и не имеющие дохода иммигранты из Центральной Азии оказались в ловушке в России после закрытия границ и отмены международных рейсов. "Если бы я мог, я бы вернулся хоть завтра", - вздыхает Бахром из Таджикистана. Он живет в квартире в Красногорске, спальном городке к северу от Москвы, с 7 соотечественниками, уволенными со строительной площадки, которым не выплатили зарплату в прошлом месяце, а затем выселили из их жилья", - описывает автор статьи.

"(...) Однако правительства соответствующих стран не стремятся потребовать от Москвы организовывать репатриацию, не желая столкнуться с возвращением миллионов потенциальных носителей вируса, который на данный момент относительно пощадил регион Средней Азии, - говорится в публикации. "Мы не получаем никакой помощи от посольств, - с сожалением говорит Усман Баратов. - Недавно мне позвонил один узбек, чтобы попросить о помощи: его отец и брат умерли от ковида, они находятся в морге московской больницы, который требует, чтобы он забрал тела. Пока он этого не сделает, он должен платить по 5 тыс. рублей в день. И ему некуда их вывезти, поскольку посольство не дает ему разрешения на репатриацию тел, он не видит никакого решения".

"Плохо информированные, не имеющие денег, чтобы обзавестись средствами защиты - масками, перчатками и водно-спиртовым гелем, которые уже трудно найти в России, - и вынужденные жить в скученности и тесноте, гастарбайтеры относятся к числу лиц, наиболее уязвимых для коронавируса, - указывает издание. "Люди живут друг на друге, плотность их проживания все больше возрастает, - отмечает Батырджан Шермухаммад, адвокат таджикского происхождения, проработавший в России в течение 15 лет, основатель нескольких порталов правовой помощи своим соотечественникам, а с недавних пор и четырехъязычной русско-таджикско-узбекско-кыргызской горячей линии по коронавирусу. - Если один из них заболеет, то все остальные заразятся". Хуже того, зараженные люди чаще всего скрывают свои симптомы от соседей по комнате. "Они боятся быть выброшенными на улицу, боятся, что если владелец жилья узнает, то выселит всех, - продолжает он. - Но идти в больницу они тоже боятся, так как их могут арестовать за нелегальное положение".

"(...) Необходимо также информировать крайне подозрительных в отношении российских властей мигрантов об их правах и последних законодательных изменениях. Столкнувшись с риском социального взрыва, Москва недавно приняла ряд временных мер, направленных на то, чтобы вывести гастербайтеров из принудительного подполья: мораторий на арест и высылку нелегальных мигрантов до 15 августа; предложение отменить ограничения по найму иностранных работников, что фактически предоставило бы гражданам Центральной Азии такой же статус, как и гражданам России; автоматическое продление всех действующих видов на жительство; установление административной процедуры, позволяющей мигранту получать вид на жительство и разрешение на работу в течение трех месяцев без задавания каких-либо вопросов о его правовом статусе... Столь беспрецедентное ослабление законодательства было поэтапно введено с начала марта, несмотря на противодействие наиболее консервативных кругов", - комментирует Люсьен Жак.

"В президентском указе, разрешающем иностранцам, не имеющим документов, работать как россиянам, упоминается Конституция России, которая гарантирует права человека и гражданина, - напоминает Осман Баратов. - Мигранты не граждане, но они люди. Хорошо, что об этом вспомнили".