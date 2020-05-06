Кризис Covid-19 также прервал процедуры, связанные с искусственным оплодотворением

"Тысячи женщин во Франции из-за введения карантина были вынуждены прервать свои процедуры по вспомогательным репродуктивным технологиям. Некоторые, возможно, никогда не смогут их возобновить", - пишет Slate.fr.

"Вот уже почти два года, как 32-летняя Элоди живет в ритме своих попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ей, шеф-повару из Дрома, даже пришлось из-за этого приостановить свою карьеру", - говорится в статье.

"(...) Когда она узнала 13 марта, что ее пятый перенос эмбрионов, запланированный через несколько дней, будет отменен, она была потрясена: "Вы принимаете тяжелые гормональные препараты в течение нескольких недель, чтобы подготовить свое тело, и в одночасье вам говорят, что все приостановлено до дальнейшего уведомления. Это нелепо!"

"(...) Искусственное оплодотворение относится к тем медицинским услугам, которые с момента запуска режима чрезвычайной ситуации в начале марта, стали считаться "несрочными". Такой режим направлен на реорганизацию больниц, с тем, чтобы обеспечить массовый приток пациентов с Covid-19", - поясняет издание.

"(...) Для нас, как и для всех, это был шок, - рассказывает Оливье Пиррелло, глава отделения гинекологии и акушерства в Университетском больничном центре Страсбурга. - Мы никогда не предполагали, что все может закончиться так внезапно. Но это было необходимо. Была реквизирована часть медицинского персонала, в частности медсестер и анестезиологов. А без них мы не можем проводить ЭКО ".

"(...) Надеж в начале мая отмечает свой 43-й день рождения. У этого менеджера по маркетингу первый ребенок родился после пяти долгих лет экстракорпорального оплодотворения. Она вновь пустилась в процедуры, связанные с ЭКО, длящиеся уже 4 года, и опасается, что карантин помешает ей стать матерью во второй раз", - говорится в статье.

"(...) К снижению фертильности после 40 лет добавляется и финансовый стресс: во Франции Фонд социального страхования покрывает расходы на ЭКО женщинам только до 43 лет. Если центры ЭКО не откроются в течение нескольких месяцев, то женщинам в возрасте 42 лет, возможно, придется дорого за это заплатить. Полная стоимость такой процедуры часто оцениваются в несколько тысяч евро, и не все пары могут себе это позволить", - поясняет журналистка.

"Подобно тому, как отодвигается лимит компенсации для безработных, должна существовать возможность увеличить возрастной предел возмещения расходов для женщин, достигших 43-х лет во время карантина", - надеется Надеж.

"(...) Искусственное оплодотворение было приостановлено не только потому, что это считается несрочным лечением, но также и для защиты пациентов. Хотя первые исследования, проведенные в Китае по связи между беременностью и Covid-19, довольно обнадеживающие, Высший совет по общественному здравоохранению сохраняет осторожность. По аналогии с предыдущими формами атипичной пневмонии, он считает, что беременные женщины "подвержены риску развития серьезной формы инфекции SARS-CoV-2", - пишет Slate.fr.

"Мы до сих пор не знаем, какое влияние коронавирус может оказать на беременность, поэтому не хотим, чтобы наши пациенты принимали на себя ненужные риски", - подтверждает Оливье Пиррелло.

"(...) Объединение BAMP, которое борется за то, чтобы были услышаны голоса нынешних и бывших пациенток ЭКО, всеми силами старается поддерживать женщин, оказавшихся в бедственном положении, - говорится в статье. "Когда мы слышим, что лечение бесплодия не является жизненно важным, мы забываем о реальности, существующей для семейных пар: завести ребенка зачастую является для них основополагающим жизненным проектом", - напоминает основательница группы Вирджини Рио.

" (...) Наконец, нередко забывают о том, что ЭКО также касается молодых женщин с раком (главным образом, речь идет о раке молочной железы и шейки матки), которые хотят сохранить свою фертильность до начала лечения. Во Франции около 2000 женщин в этом контексте ежегодно прибегают к консервации яйцеклеток и ткани яичника. Однако с наступлением кризиса Covid-19 некоторые центры ЭКО перестали предоставлять эту услугу", - отмечается в статье.

"По словам Михаэля Гринберга, заведующего отделением репродуктивной медицины в больницах Антуана Беклера и Жана Вердье в Париже, в Иль-де-Франс с момента начала карантина пятнадцати женщинам из двадцати отказали в замораживании их овоцитов. Такую ситуацию он считает неприемлемой. "Решение такого рода является драматичным для тех женщин, которые, возможно, потеряли последний шанс когда-либо родить ребенка. Мы годами боролись за сохранение фертильности как части лечения рака, а тут мы им отказываем!"

"(...) Гинеколог Оливье Пиррелло, как и многие другие врачи, выступает за открытие центров ЭКО. Но подчеркивает, что необходимо соблюдать меры предосторожности: "Мы должны соблюдать барьерные меры, распланировать приемы так, чтобы пациентки не встречались, и, прежде всего, иметь возможность проверить их на Covid-19", - объясняет он.

"(...) Этого недостаточно, чтобы успокоить шеф-повара Элоди, которая уже заранее тревожится. "Обычно существуют листы ожидания ЭКО в течение двух-шести месяцев, в зависимости от центра. Я даже не смею предположить, каким станет ЭКО после коронавируса. За то, чтобы получить к нему доступ, придется вести настоящую войну".