США и Россия на пути к столкновению в Черном море

"В прошлом месяце украинцы выдохнули с облегчением, когда президент России Владимир Путин заявил, что отводит большую часть из более чем 100 тыс. военнослужащих, которые были переведены на российско-украинскую границу. Так же выдохнули США, НАТО и остальная Европа. Но никто не должен расслабляться: Путин не из тех, кто продолжит отступать. Так где же нам ожидать его следующей провокации? Скорее всего, в водах Черного моря", - пишет на страницах Bloomberg Джеймс Ставридис, адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

(...) "Хотя нельзя недооценивать способность Путина удивлять своих геополитических соперников, текущий момент не похож на подходящий полномасштабного наземного вторжения. Путин уже финансово перегружен своими заграничными предприятиями. Реконструкция Сирии обойдется дорого. Поддержка украинских сепаратистов стоит дорого. У него большой аппетит к дорогому новому оружию (например, в сфере милитаризации космоса). И он остается под значительными санкциями со стороны Запада. Вместо этого он может решить посмотреть в сторону моря и укрепить свой контроль над водами Черного моря", - предполагает автор публикации.

(...) Среди стран, имеющих выход к Черному морю, есть три полноправных члена НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а также два близких партнера - Украина и Грузия, напоминает Ставридис. "Как и Южно-Китайское море, это потенциальная горячая морская точка. Кроме того, оно, вероятно, станет богатым источником углеводородов, что только усилит напряженность в регионе, как описывается в недавнем исследовании Атлантического совета", - продолжает он.

(...) Упоминая о высоком уровне напряженности, Ставридис напоминает, что в середине апреля Пентагон объявил, что отправит в Черное море два эсминца с управляемым ракетным оружием, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал крайне провокационным. Хотя США внезапно отменили отправку кораблей, Кремль закрывает прибрежные районы возле Крыма для иностранных военных кораблей, сообщается в статье.

"Когда Россия вторглась на Украину в 2014 году, военные Путина использовали колдовскую смесь тактики и процедур. Частью этого микса были наступательная кибервойна, силы специального назначения без опознавательных знаков (так называемые зеленые человечки), тайные атаки на транспортные узлы, пропаганда в соцсетях и молниеносные конвенциональные удары. Несомненно, у Путина есть и морская версия этого сценария", - пишет бывший командующий НАТО.

"Наступление, вероятно, будет включать в себя развертывание комбинации быстрых патрульных катеров с крылатыми ракетами класса "земля-земля" и ракеты морского базирования; вертолеты, базирующиеся на десантных кораблях для перевозки спецназа; дизельные подводные лодки для атак на украинские военные и гражданские объекты; кибератаки с целью подрыва украинского командования и управления; и десантные атаки на ключевых стратегических перекрестках за украинскими линиями. Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет подойти достаточно быстро, даже если будет готово это сделать", - предупреждает он.

"Задачей будет нейтрализовать украинские военно-морские силы, получить полный морской контроль в северной части Черного моря, отрезать украинские вооруженные силы от их линий снабжения и получить господство над участком суши, который мог бы соединить Россию с Крымом. (В настоящее время между ними пролегает значительный кусок украинской территории). США и НАТО будут яростно протестовать. (...) Но Украина не попадает под действие гарантий безопасности НАТО, согласно которым нападение на одного союзника - это нападение на всех".

"Во время Американской революции сигналом для Пола Ревира, как известно, были фонари на крыше Старой Северной церкви в Бостоне - один фонарь, если британцы пойдут по суше, и два - если по морю. Если Путин решит двинуться на Украину, можно сделать ставку, что будет два фонаря", - заключает Ставридис.