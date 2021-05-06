Путин выводит Россию на новый этап мировой политики с помощью ядерного оружия-цунами

"С помощью наращивания вооружений президент Путин хочет сохранить суверенитет и статус России. При этом он полагается на два оружия: морской ядерный беспилотник "Посейдон" и гиперзвуковую ракету "Циркон". Так Путин хочет положить начало новому этапу в мировой политике", - пишет немецкий журнал Focus.

"Российская внешняя политика и политика безопасности служит в первую очередь цели защиты существующего политического порядка в России, то есть предотвращению революции, восстания против действующей власти. И, во-вторых, она служит цели утверждения России в качестве крупной международной державы, вытеснения любого иностранного влияния с Ближнего Востока и обеспечения присутствия в стратегически важных местах - на Ближнем Востоке, в Африке, в Арктике", - отмечает автор статьи Томас Егер.

"Есть три столпа, на которых покоятся великодержавные амбиции России, - полагает издание. - Во-первых, огромные размеры страны, во-вторых, богатство ресурсов, в-третьих, вооруженные силы. Опираясь на культуру, тесно переплетающуюся с исторической политикой, и авторитарное правление, президент Путин эффективно использовал эти источники власти, чтобы вывести Россию из потрясений ельцинских лет и вернуть ей статус великой державы".

"Никто не должен иметь возможности угрожать России и ставить под угрозу ее бесконечные границы. Этой цели служит сегодня ядерное сдерживание с помощью ракет средней дальности и межконтинентальных ракет. (...)Поэтому уже несколько лет назад было объявлено, что Россия модернизирует свои стратегические силы сдерживания. Над этим немного посмеивались. Но сейчас эта заносчивость поутихла", - говорится в статье.

"Ведь предположительно с 2008 года Россия работает над оружием, которое обеспечит возможность нанесения второго ядерного удара даже в случае, если небо будет контролироваться другими державами. Ядерная контратака России теперь угрожает с моря".

"Даже когда в 2018 году президент Путин публично рассказал о проекте, многие эксперты на Западе по-прежнему считали его далекой мечтой. Сегодня же наблюдатели поражены тем, как быстро морской ядерный беспилотник "Посейдон" (также известный как 2М39) может оказаться в боевой готовности", - отмечает Focus.

"C точки зрения тех, кто хочет от него защититься, очевидно, что "Посейдон", вероятно, действует слишком стремительно и слишком тихо, чтобы его можно было обнаружить и ликвидировать. Представляется, что "Посейдон" на огромной скорости может приблизиться к вражескому побережью и привести к ядерному цунами. Затопленные районы окажутся непригодными для жизни. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско находятся на побережье, также как и Шанхай, Шэньчжэнь, а Пекин - всего в 160 километрах от него. Согласно модельным расчетам, волна цунами будет гораздо длиннее и поразит сотни тысяч квадратных километров", - говорится в статье.

"Вместе с гиперзвуковыми ракетами - "Циркон" или 3М22, - которые невозможно отразить из-за их огромной скорости, Россия строит новый фронт сдерживания. Говорят, во время испытаний в 2020 году средняя скорость "Циркона" достигла 6000 км/ч. Ракету можно оснастить ядерной боеголовкой. Защититься от нее сегодня невозможно".

"Это два новых инструмента для обеспечения статуса и влияния России военными средствами. (...)Российский президент хочет сохранить суверенитет России с помощью армии. И успех в наращивании вооружений означает, что у него это может получиться. Вместе с просчитанным геополитическим продвижением на север, в Арктику, и ожиданием того, что замена ископаемому топливу не найдется так быстро, как планируют другие правительства, и Россия сохранит экономическую дееспособность, Путин направляет свою страну на новый этап российской мировой политики", - резюмирует Focus.