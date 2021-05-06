Енотовидные собаки являются потенциальными носителями Sars-CoV-2

"Исследователи из Франкфурта секвенировали геном енотовидных собак и нашли доказательства того, что эти животные могут передавать коронавирус", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

В Германии, пишет издание, енотовидные собаки считаются "инвазивным видом", потому что они, "будучи пищевыми конкурентами и хищниками, могут поставить под угрозу популяции местных животных - например, птиц, которые высиживают птенцов на земле. Они могут передавать такие заболевания, как бешенство, чума и альвеококк, домашним животным и, при тесном контакте, людям".

"Исследовательская группа из Центра трансляционной геномики биоразнообразия (Loewe) при Центре изучения биоразнообразия и климата имени Зенкенберга во Франкфурте-на-Майне нашла в геноме енотовидных собак доказательства того, что эти животные также могут быть резервуаром для Sars-CoV-2 и, таким образом, потенциально передавать патоген. Для этого ученые секвенировали весь геном енотовидной собаки. Их исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Genetics", - говорится в публикации.

"В геноме енотовидной собаки мы нашли гены двух мембранных белков, которые могут соединяться с Sars-CoV-2, - сообщает молекулярный эколог Маркс Пфеннингер. - Они формируют генетическую основу для заражения енотовидных собак коронавирусом и его передачи". Согласно исследованию, один из этих мембранных белков связывается с шиповидным белком коронавируса более прочно, чем это происходит у родственных видов, таких как лисы или волки, или даже у летучих мышей и азиатских панголинов", - отмечает издание.

"Пока ученые предполагают, что первым животным-хозяином Sars-CoV-2 была летучая мышь. Не совсем ясно, был ли промежуточный хозяин и какое животное могло им стать; в частности, с самого начала пандемии в качестве потенциального промежуточного хозяина рассматривался панголин. "От какого животного-хозяина коронавирус в конечном итоге передался человеку, до сих пор неясно, - говорит Свен Климпель, руководитель исследования. - Однако наше исследование показывает, что енотовидная собака может быть подходящим резервуарным хозяином для коронавируса", - передает Frankfurter Rundschau.