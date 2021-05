6 мая 2021 г. Хелен Купер и Джулиан Барнс | The New York Times На границе с Украиной остаются 80 тыс. российских военнослужащих, в то время как США и НАТО проводят учения "Россия отвела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, заявили высокопоставленные чиновники администрации Байдена, несмотря на сигналы из Москвы в прошлом месяце о том, что она снижает напряженность в нестабильном регионе", - передает The New York Times. "Высокопоставленные представители Министерства обороны США заявили, что около 80 тыс. российских военнослужащих остаются вблизи различных участков границы страны с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим контингентом, сконцентрированным Россией в этом районе с тех пор, как Москва аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в статье. "Российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы к 1 мая - и они действительно отошли от границы, заявили чиновники. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что является сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит дислоцировать их там снова", - утверждает The New York Times. (...) Представители администрации заявили, что воспринимают сохраняющееся присутствие военных на границе с Украиной как месседж Путина о том, что он может достичь - и, по сути, превзойти - количество военнослужащих, принимающих участие в учениях США и НАТО в Европе. Учения, возглавляемые США, под названием Defender Europe официально начались во вторник. В учениях, которые предполагают маневры в течение следующих двух месяцев через Албанию и другие части Восточной Европы на пороге Путина, принимают участие около 28 тыс. военнослужащих из США и стран Европы- союзников. А в следующем месяце НАТО проведет еще одни учения под названием Steadfast Defender 21 в Румынии и Португалии", - сообщается в статье. "Военные аналитики отмечают, что развертывание войск Путиным явно было задумано так, чтобы предназначалось для того, чтобы быть заметным, как попытка поиграть мускулами и как часть стандартного порядка действий Кремля, особенно в начале нового американского президентства. Путин вполне может искать способы проверить решимость Байдена, говорят чиновники. Но опасность состоит в том, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать более глубокий кризис. (...) "Американские чиновники говорят, что они по-прежнему не уверены, каковы именно цели Путина в увеличении численности войск или в его решении пока не доводить до конца объявленный вывод войск. Эта двусмысленность может быть частью расчетов российского лидера. "Они сохранили довольно смертоносную силу в регионе и отвели лишь некоторые силы", - указал генерал-майор Майкл С. Репасс, бывший командующий силами специальных операций США в Европе в отставке, который теперь является советником НАТО по специальным операциям на Украине. "Это говорит мне о том, что они могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России, - считает генерал Репасс. - Это повторится снова". (...) "На решение России сохранить значительное присутствие военных на российско-украинской границе почти наверняка повлияли крупные учения НАТО, - заявил Джеймс Ставридис, адмирал в отставке и бывший командующий НАТО. - Месседж Владимира Путина прост: Украине не следует даже думать о членстве в НАТО. НАТО не должно его предлагать. Любой шаг в этом направлении приведет к вмешательству России". "Некоторые американские чиновники считают, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы уличить во лжи Соединенные Штаты и Европу - и указать Киеву на пределы поддержки Запада. Россия, по словам этих чиновников, хочет спровоцировать реакцию Запада, но такую реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства", - сообщается в публикации. "Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения по пути к членству Украины в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву", - пишет The New York Times. (...) В написании статьи принял участие Эрик Шмитт Источник: The New York Times