Что стоит за суперсоюзом с США

"В чрезвычайной ситуации НАТО хочет иметь возможность за короткое время перебросить на восток 50 тыс. солдат. Но для этого отсутствует инфраструктура. Теперь в ее развитии участвуют США, Канада и Норвегия. Хотя Вашингтон отказывается здесь от ведущей роли, он преследует и другие интересы", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Напряженные дебаты, прежде всего между Германией и Францией, длились несколько месяцев. В итоге Берлин одержал верх. Речь снова шла о фундаментальных вопросах, которые волнуют и разделяют европейцев на протяжении многих лет: насколько независимым должен быть Европейский Союз в защите своей безопасности, стабильности и свободы? Насколько ЕС хочет полагаться на НАТО и американцев в вопросах обороны?"

"На встрече министров обороны ЕС мы сделаем решающий шаг вперед в сотрудничестве НАТО и ЕС. Начиная с этого четверга, партнеры по НАТО - США, Канада и Норвегия - также будут участвовать в ключевом проекте ЕС по военной мобильности", - сказала в интервью Die Welt министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС)".

"Таким образом, американцы теперь будут участвовать в запланированном создании европейского оборонительного союза, то есть в будущем Вашингтон будет принимать непосредственное участие в европейской политике безопасности - это важная веха, которая может серьезно повлиять на трансатлантическое партнерство", - отмечает журналист Кристоф Б.Шильц.

"Согласно решению министров, Вашингтон примет участие в многомиллиардном проекте по улучшению трансграничной транспортировки войск и техники в Европе в рамках оборонной инициативы ЕС "Постоянное структурированное сотрудничество"(Pesco). (...)Это центральный проект европейской политики безопасности. Цель состоит в том, чтобы облегчить транспортировку войск и материальных средств в пределах Европы, инвестируя миллиарды в мосты, дороги и железные дороги, а также сокращая объем межгосударственной бюрократии при выдаче разрешений на транзит".

"Наша инфраструктура определяет, насколько маневренными, гибкими и дееспособными могут быть вооруженные силы в Европе. Это решающий вклад в общую безопасность всех европейцев", - сказала Крамп-Карренбауэр".

"Высокопоставленные дипломаты ЕС подчеркивают, что это "примечательное" событие, ведь американцы без обиняков заявили о своей готовности участвовать в крупном военном проекте, в котором Вашингтон не играет ведущей роли", - отмечает издание.

"Почему же американцы идут на такое? Этому есть несколько причин. Администрация США под руководством Джо Байдена хочет оживить трансатлантическое партнерство конкретными проектами и еще больше укрепить связи между ЕС и НАТО. В конце концов, участниками альянса являются 24 страны ЕС", - указывает автор статьи.

"Сотрудничество ЕС-НАТО в целом выиграет от интеграции этих трех важных союзников - Норвегии, Канады и Америки", - поясняет Дэвид Макаллистер (ХДС), глава комитета Европарламента по иностранным делам. Будут созданы структуры безопасности, которые укрепят трансатлантическое сотрудничество".

"Но у американцев есть и финансовые интересы, - отмечает Die Welt. - Брюссель хочет, чтобы европейские рынки оборонных товаров, которые оцениваются в миллиарды, в будущем были перераспределены. Поэтому Вашингтон хочет иметь возможность доступа к важным органам ЕС и своевременно получать информацию о прибыльных проектах, чтобы получить свой кусок пирога".

"Но есть и другая причина, по которой именно американцы так решительно настроены строить дороги и мосты в Европе под европейским руководством: чтобы улучшить военное сдерживание и оборону в отношении агрессора, стоящего на пороге НАТО, то есть России. В Пентагоне, конечно, знают эту фразу из учебника военных стратегов: если вы хотите обеспечить надежное сдерживание, вы должны быть в состоянии перебрасывать войска быстрее противника".

"В настоящее время НАТО работает над тем, чтобы в случае чрезвычайной ситуации иметь возможность перебросить 50 тыс. военнослужащих в Прибалтику в течение месяца. Но это удастся сделать только при наличии соответствующей инфраструктуры (...)".

"Мы хотим, чтобы Европа была сильным партнером США на равных, а не подопечным, нуждающимся в помощи", - сказала Крамп-Карренбауэр. Американцы усилят свою активность в Европе - таково послание, которое останется после встречи министров обороны стран ЕС в этот четверг".

"Однако, по словам американских источников, Вашингтон ожидает, что в обмен на это европейцы будут прилагать больше усилий для стабильности в соседних странах, особенно на Западных Балканах и Ближнем Востоке. Таким образом, с сегодняшнего дня трансатлантическое партнерство вступает в новую фазу", - заключает Die Welt.