Господин президент, прошу к столу

"Россия использует немецких депутатов и компании для расширения своего влияния в Берлине?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"На первый взгляд, в середине января в фешенебельном берлинском отеле Hilton прошла совершенно непримечательная конференция: "Стратегический диалог региона Балтийского моря" (Baltic Sea Region Strategic Dialogue) - таково было ее название. Организаторы: агентство из Англии и Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA). На повестке дня стояли вопросы экологии, последствий Brexit и политики цифровизации в странах Прибалтики", - повествуют авторы материала.

"Но если присмотреться к именам тех, кто участвовал в планировании встречи, возникают подозрения. Согласно расследованию Die Zeit и политической передачи Kontraste телеканала ARD, в организации мероприятия участвовала молодая россиянка по имени Юлия Берг, урожденная Афанасьева, которую министерство финансов США совсем недавно включило в свой санкционный список. За британским агентством стоит консалтинговая фирма, тесно связанная с Берг. А за безобидной на первый взгляд встречей скрывается, по мнению европейских разведывательных служб, российская операция влияния - осуществленная прямо в центре Берлина".

"Юлия Берг и ее сеть обвиняются правительством США в оказании влияния, дезинформации и "злонамеренных операциях в Африке и Европе". След ведет к Евгению Пригожину, российскому олигарху и доверенному лицу президента Владимира Путина, который, среди прочего, считается спонсором печально известной фабрики троллей Internet Research Agency в Санкт-Петербурге. С помощью нее в 2016 году предпринимались попытки повлиять на президентские выборы в США. Пригожин зарабатывает на кейтеринговой компании, ресторанах и государственных контрактах. В феврале ФБР пообещало награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая помогла бы его арестовать", - говорится в статье.

"По мнению органов безопасности Германии, так называемые операции влияния уже на протяжении многих лет становятся все более актуальной проблемой. В распоряжении Die Zeit и Kontraste имеется конфиденциальный документ федерального министерства внутренних дел, который предупреждает об "операциях по дезинформации и влиянию" со стороны иностранных государств и спецслужб. Повышенный "потенциал влияния" имеет место в связи с пандемией коронавируса и выборами в бундестаг в сентябре, говорится в документе".

"Организаторам конференции, прошедшей в январе в Берлине, удалось не только привлечь в качестве докладчиков четырех депутатов бундестага, а именно Маркуса Хельда (СДПГ), Александра Кулица (СвДП), Штефана Альбани (ХДС) и Штефана Койтера (AfD). В лице Федерального союза содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) у мероприятия был и немецкий организатор. В этом союзе Юлия Берг числится "членом сената" - почетное звание, за которое она платит 3 тыс. евро в год".

"Выявить предполагаемые операции влияния сложно, - пишет Die Zeit. - В большинстве случаев грань между общими интересами и оказанием влияния размыта. Такие операции не являются отличительной чертой России или ее изобретением; во времена холодной войны они были частью инструментария сверхдержав. Однако в настоящее время Москва считается лидером в этой области и, по мнению европейских спецслужб, одновременно занимается "приватизацией" разведывательной деятельности. Можно назвать это аутсорсингом: соратники, такие как Евгений Пригожин, своим личным участием и деньгами способствуют тому, чтобы пожелания Кремля выполнялись; взамен они получают благосклонность президента. Преимущество для Путина: так можно замести следы операций".

"По мнению экспертов и сотрудников европейских спецслужб, берлинская конференция по Прибалтике могла быть началом такой операции влияния. Официально конференция была организована консалтинговой фирмой Admis из британского Уоррингтона и BWA. За Admis стоит литовка Вайва Адомайтите, психолог, которая называет себя "экспертом по глобальным изменениям" и рекламирует свою компанию, в которой числится один человек, как работающий по всему миру аналитический центр. В распоряжении Die Zeit и Kontraste имеются документы, согласно которым Адомайтите тесно сотрудничала с Юлией Берг как минимум с 2019 года. В электронных письмах литовка даже называет россиянку своей "крестной матерью".

"Юлия Берг, в свою очередь, почти с максимальной долей вероятности была, согласно расследованию Die Zeit и Kontraste, сотрудницей Евгения Пригожина как минимум до 2019 года. Сначала об этой связи рассказало российское расследовательское издание "Проект". По данным правительства США, Берг руководила для Пригожина объединением Afric, которое якобы представляло собой союз экспертов, но его главной задачей было осуществление операций влияния. Afric неоднократно направлял "наблюдателей за выборами" в африканские государства, предположительно с целью продвижения там российских интересов. Среди "наблюдателей за выборами" были и сотрудники BWA", - указывает издание.

"Отношения с BWA россиянка также поддерживает уже давно. (...) "До вашего запроса мы не знали, что госпожа Афанасьева находится в санкционном списке правительства США, - говорит глава BWA Михаэль Шуманн. - Об обвинениях в том, что она входит в окружение господина Пригожина, мы узнали из СМИ. Мы спросили об этом госпожу Афанасьеву, но она это отрицает". На запрос Die Zeit и Kontraste она не отреагировала".

"В июне 2020 года логотипы Afric, Admis и BWA уже появлялись рядом - на встрече, посвященной последствиям пандемии Covid-19, - пишет далее издание. - Если посмотреть на список участников, можно убедиться в том, что подобные мероприятия служат скорее целям усиления влияния России, чем распространению экспертных знаний. Так, помимо Юлии Берг в качестве предполагаемых экспертов там участвовали активисты или симпатизанты пророссийской "политической секты" Хельги Цепп-Ларуш. Ее сторонники распространяют отчасти антисемитские конспирологические мифы и пророчат крах западной цивилизации и финансовой системы".

"То, что Юлия Берг по-прежнему работает на Пригожина и действовала от его имени в Берлине, нельзя доказать наверняка. Но тогда от чьего имени? Ведь конференция, вероятно, стоила денег, а прибыли она не принесла. Одно можно сказать точно: у Берг хорошие связи с окружением лояльной Путину партии "Единая Россия".

"По словам Индрека Канника, бывшего аналитика эстонской разведки, то, что подобные мероприятия начинаются с безобидных тем, - обычное явление. Лишь позже, после того, как будет достигнут определенный уровень общественного доверия, на повестке дня появляются темы, актуальные для Кремля, такие как ситуация на Украине или в Крыму. Следующая конференция действительно была запланирована, но, по всей видимости, ее проведение перенесли. "В глазах рядовых наблюдателей такие конференции придают легитимность, в то время как рука России остается за кулисами, сбивая с толку критиков", - говорит Клинт Уоттс из Института исследований внешней политики в Филадельфии, один из ведущих мировых экспертов в данной области. Это подтверждает случай одного участника из Прибалтики: о связи с Россией он узнал только после конференции, когда к нему обратилась по этому поводу спецслужба его страны".

"Но почему в таком окружении вращается союз BWA, утверждающий, что "прямо и косвенно" представляет 1300 немецких компаний, учреждений и объединений? - задаются вопросом авторы статьи. - (...)Судя по всему, руководство BWA в целом довольно некритично относится к продвижению германо-российских экономических отношений. Президент союза Шуманн является ярым противником санкций и заявил на конгрессе: "Мы все знаем, что Россия пережила много унижений со стороны западных сил". (...)На своем сайте BWA также пишет о партнерстве с противоречивой организацией "Диалог цивилизаций" (DOC). DOC считается еще одним инструментом российского влияния - скрывающимся под видом аналитического центра. Один из основателей организации - бывший офицер КГБ и доверенное лицо Путина Владимир Якунин".

"Интересы BWA и российского правительства пересекаются, подозревает один сотрудник европейской разведки: одна сторона рассчитывает на сделки, другая - на полезные инструменты".

"Клинт Уоттс говорит, что для действий России характерно "использовать преимущества открытого доступа к Западу, а затем подрывать демократию, которая обеспечивает этот самый доступ". Йорг Форбриг, директор программы по Центральной и Восточной Европе в Немецком фонде Маршалла США, считает: "Я думаю, что это попытка подготовить почву для последующего влияния", - передает Die Zeit.

В написании статьи принимали участия Андреа Бекер, Георг Хайль и Маркус Поль