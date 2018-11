6 ноября 2018 г. Кевин Роулинсон | The Guardian Новое открытие проливает свет на тайну строительства пирамид Случайное открытие в древнеегипетской каменоломне, возможно, приподнимает покров над методами, которые использовались при строительстве египетских пирамид, пишет журналист The Guardian Кевин Роулинсон. "Ученые, изучавшие древние надписи, набрели на пандус с лестницами и чередой углублений, которые они сочли ямами для столбов. Это наводит на мысль, что установка огромных каменных блоков, из которых сложены пирамиды, шла быстрее, чем считалось раньше", - говорится в статье. Теория о том, что древние египтяне использовали пандусы для перемещения блоков, не нова, отмечает автор. Но сооружение, найденное англо-французской группой археологов, имеет гораздо более крутой наклон, чем предполагалось ранее. "Археологи полагают: наличие ступенек и ям по обе стороны пандуса наводит на мысль, что строители могли перемещать блоки, стоя сверху и снизу, а не просто тащить за собой. По их версии, те, кто находился ниже блока, использовали талевую систему, для которой и служили столбы, а те, кто находился выше блока, одновременно тянули за веревки", - говорится в статье. Судя по надписям, пандус был сооружен во времена фараона Хеопса. Источник: The Guardian