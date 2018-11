6 ноября 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Украинская активистка Екатерина Гандзюк умерла после того, как ее облили кислотой "Украинская активистка, которая боролась с коррупцией, умерла от травм после нападения с применением кислоты", - сообщает The Guardian. "Это повлекло за собой протесты на местах, а официальные лица ЕС выразили обеспокоенность ростом насилия в отношении представителей гражданского общества", - пишет журналист Эндрю Рот. "Расследования взяточничества и коррупции среди полицейских, которые Екатерина Гандзюк проводила в своем родном Херсоне, разгневали местных официальных лиц. В конце июля, когда она выходила из дома, некий мужчина облил ее литром серной кислоты. Гандзюк получила ожоги более 30% тела. Из больницы она продолжала осуждать коррупцию и призывала провести доскональное расследование в отношении нападавших. Ей сделали 11 операций, но в минувшее воскресенье она умерла от полученных травм", - говорится в статье. "Арестованы пятеро подозреваемых, в том числе бывший полицейский, который, как считается, руководил нападением. Но, как представляется, никто из арестованных не был заказчиком нападения", - пишет автор. В понедельник энергичного расследования потребовали члены Еврокомиссии. Автор отмечает, что в день, когда было совершено нападение на Гандзюк, на Украине был убит еще один активист. "Виталий Олешко, ветеран конфликта на юго-востоке Украины, тоже жаловался на коррупцию властей в своем родном Бердянске. Его застрелили в спину из охотничьего ружья. Похожие атаки заостряют внимание на давлении, которому подвергаются гражданские организации на Украине, где коррумпированных политиков и напористых бизнесменов подозревают в применении бандитских методов для предотвращения нежелательного внимания", - говорится в статье. Источник: The Guardian