Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 ноября 2018 г.
6 ноября 2018 г.

Алекс Мэттьюз-Кинг | Independent

У женщин-"жаворонков" риск заболеть раком груди ниже, чем у "сов"

"Согласно британскому исследованию, у женщин, которые встают рано, риск заболеть раком груди почти вполовину меньше, чем у "сов", которые более активны вечером и ложатся спать поздно", - сообщает журналист Independent Алекс Мэттьюз-Кинг.

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что у "жаворонков" риск заболеть раком груди ниже на 40-48%. "То есть среди 100 женщин, которым больше нравятся утренние часы, примерно на один случай заболевания раком меньше", - пишет газета.

"Также обнаружилось, что риск рака груди возрастает среди женщин, которые спят больше 7-8 часов в сутки: на каждый дополнительный час риск увеличивается на 20%", - утверждает издание.

Исследование проведено на материале почти 400 тыс. женщин, которые внесли свои генетические данные в базу данных UK Biobank или участвовали в исследовании Breast Cancer Association Consortium.

"Рассмотрев примерно 450 генетических маркеров, связанных со сном, например, "хронотип" (время суток, когда мы наиболее активны), необходимую длительность сна и риск бессонницы, ученые, применив метод менделевской рандомизации, смогли изучить риск заболевания раком по отдельности от таких запутывающих дело факторов, как употребление алкоголя или курение", - говорится в статье.

Издание уточняет: генетические маркеры лишь на 3% объясняют наше поведение в реальном мире, поскольку час нашего пробуждения диктуют семейные обстоятельства, работа или другие факторы. Доклад об исследовании прозвучал на конференции National Cancer Research Institute во вторник в Глазго.

Источник: Independent


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               