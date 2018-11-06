Как в Германии орудует армянская мафия

"Армянские мафиозные группировки считаются особенно жестокими. В Германии им удалось выстроить обширную сеть. Их связи охватывают мир профессионального бокса и, вероятно, дипломатические круги", - пишут журналисты Der Spiegel Маик Баумгэртнер, Йорг Диль, Аксель Хеммерлинг, Людвиг Кендциа и Мартин Кноббе.

Спустя три года после перестрелки, произошедшей в одном из игровых клубов Эрфурта в июле 2014 года, суд приговорил стрелка к нескольким годам лишения свободы. Четверо других мужчин, которых суд посчитал участниками группировки, к которой принадлежал стрелок, получили условные сроки. Другие присутствовавшие проходят по делу как свидетели, в том числе и мужчина, который, как следовало из записи камер видеонаблюдения, бродил по двору перед игровым клубом, повествуют авторы публикации.

"Стрельба, вероятно, стала кульминацией затяжного конфликта двух кланов армянской мафии. (...) Спор между армянскими кланами продолжается. Сначала в Тюрингии поджигали автомобили, потом ресторан. В октябре 2017 года как минимум 15 мужчин напали на ресторан в центре Эрфурта, принадлежащий армянину. В мае этого года несколько армян устроили между собой драку в Гёттингене", - говорится в статье.

"Армянские группировки, которые ведомства относят к организованной преступности, обычно действуют максимально незаметно и чаще являются небольшими, говорит один из опытных следователей. Одновременно они печально известны своей жестокостью", - передает издание.

В рамках совместного расследования, проведенного Spiegel и телерадиокомпанией MDR, журналистам удалось изучить конфиденциальный заключительный протокол масштабного проекта Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA). "На протяжении трех лет сотрудники BKA совместно с коллегами из шести региональных управлений уголовной полиции вели следствие против одной мафиозной группировки, управляемой армянами, в рамках проекта Fatil (Fight against thieves in law - "Борьба против воров в законе"). На сегодняшний день это один из крупнейших процессов подобного рода в Германии, - отмечают авторы статьи. - В рамках проекта по всей Германии ведомства открыли 14 дел. Следователи проверяли финансы 42 человек, подозреваемых, среди прочего, в отмывании денег. (...) Вовлечена в расследование была и федеральная разведывательная служба, а также полицейская служба ЕС Европол".

Журналисты обращаются к подробностям изученного документа: "Следователи пишут, что армянская мафия "действительно" существует в Германии. Совместно с другими российско-евразийскими группировками она располагает "существенными финансовыми ресурсами" и может представлять собой "угрозу для правового государства". Деятельность группировок определяется так называемыми ворами в законе".

"Армянские мафиози занимаются мошенничеством на игровых автоматах и объединяются в банды для воровства, - продолжают авторы статьи. - Они грабят людей или шантажируют их, используя насилие. Они занимаются контрабандой сигарет и за деньги провозят через границу мигрантов. Чтобы иметь возможность пребывать в Германии легально, многие бандиты заключают фиктивные браки с немками".

Несмотря на наличие многочисленных улик, следователям пришлось прекратить расследование из-за недостатка доказательств. "Целей комиссии по расследованию преступления - наличие судебно неопровержимых доказательств против преступников, анализ их финансов, ослабление мафиозных структур - "не удалось достигнуть по различным причинам". "Полицейские сообщают, из-за чего провалилось расследование: по их словам, до 97% преступной коммуникации проходит по зашифрованным каналам, например, в мессенджерах. (...) Чтобы иметь возможность контролировать смартфоны армян, у сотрудников отсутствовало подходящее программное обеспечение. (...) Иногда следователям не хватало персонала для наблюдения за подозреваемыми - коллеги занимались в первую очередь слежкой за предполагаемыми исламистами", - передает Spiegel.

"История мафиозных группировок советского происхождения уходит корнями в далекое прошлое, - отмечают авторы статьи. - После развала Советского Союза многие преступники вышли из лагерей, где они познакомились друг с другом и объединились в сети, говорит Федерико Варезе, криминолог из британского Оксфордского университета. Бандиты ориентировались на ритуалы Русской православной церкви. Так, они создали своего рода тайное общество с собственным сводом правил, на верхушке которого стояли они сами в роли "воров в законе". По оценкам экспертов, по всему миру существует 600-900 подобных главарей. (...) К ритуалам "воров в законе" относится также и нанесение татуировок, обозначающих ранг внутри сообщества, например, в виде эполета".

Такая татуировка была и у мужчины, находившегося на месте преступления в Эрфурте, подчеркивают журналисты. Во время обысков следователи обнаружили у него дома фотографию, на которой также можно было увидеть еще двух мужчин: немецкого боксера армянского происхождения, чемпиона мира Каро Мурата и одного из его братьев. Изначально следователи предполагали, что именно Каро Мурат был мужчиной, запечатленным видеокамерой во дворе перед игровым клубом в Эрфурте, но затем в посещении игрового клуба признался его брат Коко Мурат, говорится в статье.

Судя по одной из обнаруженных следователями фотографий, ресторан, которым руководит мужчина, также участвовавший в стрельбе в Эрфурте, посещал и другой армянский боксер и чемпион мира в среднем весе по версии IBF Артур Абрахам, который совместно со своими братьями владеет многочисленными фирмами по управлению имуществом и риелторскими компаниями.

"Классические мафиозные группировки не только ведут преступную деятельность, но и ищут связей с политикой. Отчасти это касается и российско-евразийских группировок, говорит криминолог Федерико Варезе. (...) В Германии взаимодействие между преступностью и политикой, вероятно, дошло до дипломатических кругов. Судя по конфиденциальному заключению, составленному в 2008 году федеральной разведывательной службой, действующий посол республики Армения в Германии Ашот Смбатян еще десять лет назад подозревался в участии в незаконном переправлении беженцев через границу. В документе он даже обозначается как "вор в законе". (...) В 2005 году прокуратура вела против Смбатяна следствие по подозрению в отмывании денег. (...) Расследование было приостановлено", - сообщает Spiegel.

"В последние годы Смбатян предпринимал многое, чтобы восстановить имидж своей страны в Германии и свой собственный, - пишут журналисты. - Он обещал помочь немецким властям в борьбе против мафии. (...) Министерства отреагировали сдержанно. Федеральное управление уголовной полиции посоветовало держать дистанцию: в связи с возможными "связями" государственных структур с "ворами в законе" "углубленное сотрудничество с Арменией не рассматривается", - передают журналисты содержание одного из конфиденциальных документов.

Три года назад в Бундестаге было учреждено одно из важнейших лоббистских объединений Смбатяна: Германо-армянский форум. Издание подчеркивает: среди 34 соучредителей организации присутствуют и имена Смбатяна и его жены, а на первом совместном фото запечатлен и известный спортсмен: Каро Мурат, боксер, который, возможно, имеет связи с армянскими кланами.

В BKA проект Fatil пока приостановлен. "Криминальные авторитеты и воры в законе, вероятно, проживают и имеют связи по всей Европе. Необходимо проработать обнаруженные улики и ускорить проведение совместных мер на европейском уровне", - передает Spiegel содержание заключительного документа комиссии по расследованию дела.