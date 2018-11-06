Споры, которые вредят здоровью

Расстройство пищеварения, ревматизм, бесплодие, рак: считается, что плесень может вызывать самые разные заболевания. Так ли это? - задается вопросом постоянный автор Der Spiegel Леа Вольц.

"Способность нашего организма сопротивляться плесени невероятно высока", - успокаивает Томас Шупп, токсиколог из Высшей профессиональной школы Мюнстера. "Здоровый человек в панику впадать не должен, однако действовать необходимо". Дело в том, что плесень может негативно отразиться на состоянии здоровья - для одних людей она представляет собой более серьезную проблему, чем для других.

"В широком смысле в понятие "плесень" мы включаем бактерии, дрожжевые грибы и пылевых клещей. То есть микромир, который размножается под воздействием сырости", - отмечает биолог Армин Шустер из Института предотвращения инфекционных заболеваний и гигиены больниц при Университете Фрайбурга.

В природе мы сталкиваемся с плесенью повсеместно - она необходима, в том числе, и для того, чтобы разлагалась опавшая листва и древесина. "Но, если она заводится в квартире, это становится проблемой, с которой надо бороться". Почти в каждой десятой квартире в Германии можно обнаружить следы присутствия плесени, говорится в статье.

Если влажность воздуха в квартире долгое время держится на отметке выше 70%, начинают зарождаться колонии отдельных грибков. Если выше 80% - через несколько дней квартира будет ими оккупирована. "На дереве, силиконовых затирках, на обоях или на ковре - грибы чувствуют себя вольготно на любых поверхностях", - отмечает автор статьи.

Люди со слабым иммунитетом, например, после перенесенной химиотерапии, должны серьезно отнестись к плесени в доме. В этом случае существует угроза так называемого микоза, который может привести к летальному исходу, сообщается далее.

Плесень может ухудшить симптомы уже существующей астмы. "В принципе, плесень может приводить к развитию астмы и аллергии и у здоровых людей", - говорит Герхард Висмюллер, специалист по гигиене и медицине окружающей среды из ведомства по делам здравоохранения Кёльна. Правда, контакт с плесенью должен быть длительным - плесневые грибы не являются такими аллергенами, как травы или пыльца.

Контакт с плесенью может приводить к затруднению дыхания, раздражению слизистой глаз, носа и носоглотки, заложенности носа, сухому кашлю и усталости. Дело в том, что, в отличие от плесени в природе, споры домашней пыли более мелкие и проникают глубоко в бронхи. "Организм мобилизует защитные механизмы, что приводит к воспалительным реакциям", - отмечает журналистка. Но, по словам Шустера, эта реакция, как правило, пропадает сразу, как только плесень устранена.

По мнению ученых, угроза того, что домашняя пыль может приводить к ревматизму, ХОБЛ или даже раку, сильно преувеличена и не имеет реальных доказательств. Это касается и расстройств пищеварения, а также бесплодия.

Тот, кто не уверен, откуда у него взялись сухой кашель и раздражение слизистой глаз, должен обратиться к врачу. Иногда за этими симптомами стоит аллергия на домашнюю пыль. Анализ крови и кожные пробы помогут установить истинную причину.

"Тот, кто хочет избавиться от плесени, должен в первую очередь устранить влажность - в том числе воспользовавшись услугами профессионалов. Авторы рекомендации по борьбе с плесенью, опубликованной Министерствм по делам экологии Германии, не советуют использовать в борьбе с грибком биоциды". "Долговременной защиты они не гарантируют, кроме того, сами представляют собой риск для здоровья и загрязняют воздух в помещении", - указывает Шустер.

Следует найти источник влаги, устранить пораженные участки, при этом избегая попадания пыли в дыхательные пути и на слизистую, затем основательно вычистить и вымыть поверхности, советуют эксперты.