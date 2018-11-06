От Саудовской Аравии до России: что думают граждане о политике своей страны

"60% респондентов всемирного опроса, проведенного международным агентством маркетинговых исследований Ipsos, считают, что политика в их стране идет в неверном направлении, - передает Stern. - В рамках исследования "Что беспокоит мир?" были опрошены почти 21 тыс. людей из 28 стран".

"Самыми довольными удивительным образом оказались люди в странах с авторитарным правлением, где ограничена свобода слова и печати. (...) Более положительная оценка может, однако, быть связана с распространенной в этих странах государственной пропагандой", - отмечает издание.

Согласно представленному на сайте Stern графику, странами с наибольшим уровнем одобрения политики гражданами стали Китай (92%), Саудовская Аравия (78%) и Индия (67%). Наиболее недовольными политикой своей страны оказались жители Бразилии (88%), Испании (81%), Франции (76%), Великобритании (70%) и Германии (69%).

"Заметный поворот в общественном мнении наблюдается в России", - отмечает автор публикации. Здесь падает не только популярность президента, но и общая удовлетворенность работой правительства. "Согласно опросу независимого "Левада-Центра", в июле этого года 42% россиян считали, что их страна развивается в ошибочном направлении. (...) В опросе, проведенном Ipsos, такого мнения придерживаются уже 60% граждан", - сообщает Stern.