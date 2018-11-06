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6 ноября 2018 г.
6 ноября 2018 г.

Корреспондент | Stern

Вы можете заболеть, допустив при приготовлении чая эту частую ошибку

"Всегда заваривать кипящей водой" - такое указание часто можно встретить на упаковках чая. Но что оно означает?" - задается вопросом Stern.

"Это указание связано с тем, что в случае с чаем речь идет о натуральном продукте. В частности, по данным Федерального института оценки рисков Германии, во фруктовых и травяных чаях могут содержаться дрожжи, бактерии и плесневые грибки, - поясняет автор публикации. - Вредными для здоровья они не являются, так как микроорганизмы встречаются в окружающей среде практически повсюду. Однако в редких случаях среди них находятся и возбудители болезней, например, сальмонеллы. Если заваривать чай теплой водой, он может нести риск для здоровья маленьких детей и людей, страдающих какими-либо заболеваниями".

"Федеральный институт оценки рисков также советует выпивать заваренный чай как можно быстрее. (...) Содержащиеся в нем споры бактерий могут выдерживать высокую температуру, прорастать в теплой воде и распространяться в готовом чае", - передает Stern.

Источник: Stern


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