Жизнь с наследием ядерной гонки

На химзаводе "Маяк" в Челябинской области произошла первая серьезная техногенная катастрофа в истории развития ядерной энергетики. Жители региона до сих пор борются с последствиями трагедии, сообщает в своем репортаже на сайте Tagesspiegel обозреватель издания Оливер Бильгер.

Гилани Дамбаев еще 10 лет назад мог ходить за покупками в магазин в своей деревне. Сегодня магазин пустует, окна заколочены, вывеска над дверью заржавела. От многих соседских домов остались лишь развалины, соседи разъехались. "В том, что они уехали из Муслюмово, виновато советское руководство с его беспечным отношением к компонентам ядерного оружия и ядерным отходам. И с речкой Течей, которая соединяет деревню с химкомбинатом "Маяк", расположенным в 70 км западнее", - сообщает издание.

Осенью 1957 года на ПО "Маяк" произошла первая серьезная техногенная катастрофа в истории развития ядерной энергетики (взорвалась емкость с радиоактивным содержимым. - Прим. ред.). "Ядерная гонка после угроз Дональда Трампа выйти из договора о РСМД может снова вернуться в повестку дня", - говорится далее.

"Эту опасность не увидишь, не услышишь и не учуешь по запаху. Но ее можно измерить. Тот, кто стоит на берегу Течи со счетчиком Гейгера, видит, как значения на дисплее устремляются вверх. Уровень радиации в 60 раз превышает допустимый российским Минздравом", - сообщает автор.

63-летний Дамбаев приехал сюда более 30 лет назад из Чечни. Он строил колхозные дома, а потом решил остаться. О радиации он ничего не знал. "Мы и понятия не имели о том, что такое радиоактивность", - говорит он сегодня.

В Муслюмово Дамбаев живет с женой - пятеро детей переехали в Челябинск, повествует журналист.

"Весной 1948 года на комбинате был запущен в работу первый реактор - в течение нескольких лет в реку сбрасывали радиоактивные отходы, в первую очередь цезий-137 и стронций-90. В речушку, из которой местные жители брали воду для питья и в которой купались", - говорится далее.

"Во многих деревнях стало расти число онкологических заболеваний, случаев лейкемии. У жителей начались проблемы с кровообращением, появились признаки лучевой болезни, увеличился уровень бесплодия и количество уродств у новорожденных. В середине 1950-х власти эвакуировали население многих деревень, разрушили дома, чтобы предотвратить возвращение туда людей. Муслюмово стало исключением. Жители остались, но уже в 2007 году стали массово покидать деревню. Сегодня здесь осталось 8 семей - они надеются получить большую компенсацию, чем ту, что им предложили", - передает издание.

Как заявляет Росатом, в 1956 году в Течу не сбрасывалось никаких отходов. Экологи в этом сомневаются. В конце сентября 2017 года европейские метеорологические станции зафиксировали повышение уровня радиоактивного рутения-106. Следы вели на Южный Урал. Росгидромет зафиксировал недалеко от "Маяка" и Муслюмово превышение прежнего уровня радиоактивности в 986 раз, однако российская сторона отрицает факт аварии. Была создана специальная международная комиссия, работа которой не привела к ощутимым результатам, говорится в статье.

"Гилани Дамбаев давно хочет уехать из Муслюмово. Он достает из ящика стола документы, подтверждающие его медицинские диагнозы: астма, диабет, эпилепсия, нарушения мелкой моторики, хронический холецистит, опухоль двенадцатиперстной кишки. Анализ крови, который он делал в 2014 году, подтвердил восьмикратное повышение уровня облучения внутренних органов".

Челябинские эксперты, однако, пришли к выводу, что ничто не указывает на то, что состояние здоровья мужчины связано с проживанием вблизи Течи. Дамбаев хочет, чтобы его признали пострадавшим от радиоактивного облучения, пишет журналист. "Он требует улучшенного медицинского обслуживания, более высокого размера компенсации или шанса уехать из региона". Все его обращения к президенту или в суд успеха не принесли.

По словам Дамбаева, за его дом полагается 2 млн рублей. Как рассказывает мужчина, дело дошло до того, что чиновники заявили, что он якобы просто не хочет уезжать. Дамбаев так и живет в своем доме. "Я ничего не получу. Росатом нас обманул", - говорит он.

Рустам Мухамедьяров, врач из села Русская Теча в 60 км вверх по реке, не понаслышке знает, каково это - воевать с властями. Какое-то время он был депутатом сельской администрации. Вместе с активистами он пытался объединить жителей близлежащих сел, которые, по его мнению, подвергаются опасности, проживая рядом с рекой.

"Каждый из нас получил повестку из полиции", - рассказывает молодой врач. Сотрудники обвинили активистов в том, что они якобы являются иностранными агентами. "Больше акций не проводилось. Все боятся", - замечает собеседник издания. Но желание что-то предпринять осталось.