6 ноября 2018 г. Джеймс Кук | The Telegraph Как российские хакеры в день парламентских выборов чуть не отключили электросеть в Великобритании "8 июня 2017 года, когда миллионы британцев отправились голосовать на парламентских выборах, на почту к работникам британской энергетики поступила серия, казалось бы, безобидных электронных писем", - повествует журналист The Telegraph Джеймс Кук. "Как говорят источники, осведомленные об инциденте, и демонстрируют документы, опубликованные британскими и американскими разведслужбами, электронные письма выглядели подлинными. Среди них были просьбы о трудоустройстве с резюме, а также административные документы, в том числе контракты и юридические соглашения", - говорится в статье. "Все они содержали приложения - файлы Microsoft Word, которые, когда их открывали, позволяли российским хакерам потихоньку заражать компьютерные сети. Проникнув в сети, хакеры смогли тайно похитить документы, в том числе пароли и ключевую информацию об управлении энергетической сети Великобритании. Но тогда события зашли еще дальше. Хакеры выискивали устройства, которые непосредственно контролировали части электростанций", - пишет издание. "На протяжении нескольких месяцев они систематически выясняли все, что могли, о работе компаний и их компьютерных сетей. Раздобыв эту информацию, хакеры попытались замести следы и скрыть любые признаки того, что в сети вообще кто-то вторгался", - говорится в статье. "Официальные лица сочли эту хакерскую атаку особенно тревожной, так как уровень доступа, которого добились российские хакеры, возможно, позволил бы им удаленно контролировать энергосети, отключая электросистемы или провоцируя сбои в энергосети Великобритании", - говорится в статье. "Специалисты по кибербезопасности предостерегли о "кибернетической холодной войне", в ходе которой Россия тайно изучает ключевую инфраструктуру западных стран в порядке подготовки к хакерским атакам. Глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киран Мартин предостерег: "вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда это случится", говоря о кибератаке "первой категории" в Британии - атаке, которая может повлечь за собой гибель людей, сбои в работе важнейших служб и угрозу национальной безопасности в случае, если будут надолго выведены из строя ключевые сети энергетики и обороны. Британская энергетическая сеть считается особенно уязвимой, поскольку спрос сильно превышает предложение", - пишет газета. "Сокрушительные убытки от успешной хакерской атаки уже стали абсолютно очевидными", - пишет издание. "В 15:30 23 декабря 2015 года украинские офисные работники собирались разойтись по домам на рождественские каникулы. Но многие области страны внезапно погрузились во тьму, когда российские хакеры отключили ряд виртуальных рубильников, которые вывели из строя огромные сегменты энергосетей Украины. Хакеры несколько месяцев сидели в засаде в компьютерных сетях трех энергетических компаний. Они проникли в серверы методом фишинга, используя электронные письма, "нагруженные" вредоносными документами в формате Microsoft Word, - тот же самый метод, который наблюдала Великобритания в день выборов в 2017 году. Составление карты сети (то же самое они, как считается, проделали в Британии) позволило им погрузить во тьму 230 тыс. человек и оставить их без электричества на несколько часов суровой украинской зимой. Хакеры также обрушили лавину фальшивых телефонных звонков на колл-центры энергосетей, заблокировав линии техподдержки клиентов", - говорится в статье. "Подобный инцидент в Великобритании побудил бы правительство обсудить, является ли хакерская атака актом войны", - пишет автор. Источник: The Telegraph