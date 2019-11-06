Как "Большая коалиция" Германии мошенничает ради газопровода Путина

"Что только не делает правительство Германии, чтобы реализовать престижный проект Путина "Северный поток-2" в соответствии с желаниями российского газового гиганта "Газпром", - пишет немецкий таблоид Bild. - По информации издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ сформулировали поправку к закону, которая в случае "Северного потока-2" может сделать недействительными ужесточенные положения ЕС касательно газопроводов из третьих стран".​

"Пересмотренная газовая директива ЕС предполагает полное разграничение функций оператора газопровода и поставщика. "Газпром", таким образом, не может быть собственником газопровода - и одновременно поставлять собственный газ по трубопроводам. Это делает эксплуатацию "Северного потока-2" по российским условиям почти невозможной", - поясняет журналист Юлиан Рёпке.

"Исключение, согласно директиве ЕС, предусмотрено только для трубопроводов, "завершенных до 23 мая 2019 года". "Северный поток-2" предположительно будет готов в начале 2020 года и, таким образом, полностью попадает под требование о разграничении функций оператора и собственника".

"Помощь россияне теперь могут получить из Берлина, ведь "Большая коалиция" хочет смягчить формулировку о дате, предусматривающей исключение (...). В распоряжении Bild имеется как законопроект немецкого правительства, касающийся реализации директивы ЕС в Германии, составленный в сентябре, так и заявление о внесении в него поправок от фракций ХДС/ХСС и СДПГ, оформленное 5 ноября. Оба документа отличаются в одном решающем пункте. В то время как сентябрьский законопроект федерального правительства все еще содержит в соответствии с положениями ЕС четкое исключительное условие, касающееся трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, этот пункт отсутствует в заявлении о внесении поправок, составленном партиями "Большой коалиции" 5 ноября". Вместо этого дата указана во вступительном абзаце заявления, а не в пунктах об условиях, предусматривающих исключительный порядок рассмотрения того или иного случая, пишет издание.

"По мнению правительства, решающее значение в вопросе о том, попадет ли "Северный поток-2" под исключительные условия для существующих трубопроводов, имеет не дата введения газопровода в эксплуатацию в 2020 году, а осуществленные в последние годы инвестиции, в том числе 2 млрд евро немецких компаний".​

Это является явным нарушением директивы ЕС, подчеркивает издание.

"Правительственные партии представили поправки к собственному закону за 48 часов до принятия решения в бундестаге и таким образом застали врасплох оппозицию". Закон и поправки будут обсуждаться в среду комитетом по экономике и энергетике и уже на этой неделе должны будут быть приняты бундестагом, сообщает Bild