Ученые призывают к сокращению численности населения Земли с целью противодействия климатической катастрофе

"Тысячи величайших ученых мира объединились, чтобы заявить, что если не произойдет глубинных и длительных изменений в человеческой деятельности, неизбежны "неописуемые человеческие страдания", - сообщает Daily Mail.

"Альянс, включающий более 11 тыс. ученых, подписал документ, в котором объявляется климатическая чрезвычайная ситуация, а также предлагается комплекс эффективных действий, которые могут предпринять люди. Чтобы ограничить ущерб, вызванный производимыми человечеством выбросами парниковых газов, документ призывает к усилению контроля над существенно растущим населением мира, которое в настоящее время увеличивается более чем на 200 тыс. человек в сутки (...)", - говорится в статье.

"Изменение климата случилось и набирает скорость быстрее, чем ожидали многие ученые", - подчеркивает профессор Уильям Дж. Риппл, профессор экологии в Университете штата Орегон и глава глобальной группы

В документе обрисовываются шесть областей, в которых человечество должно предпринять немедленные шаги, чтобы замедлить последствия потепления планеты:

"Во-первых, требуется сократить потребление энергии и заменить ископаемое топливо низкоуглеродными возобновляемыми источниками, оставив сохраняющиеся запасы ископаемого топлива в земле", - пишет Daily Mail, указывая, что это может быть достигнуто с помощью устранения субсидий компаниям, добывающим ископаемое топливо, и ввода достаточно высокой платы за выбросы углерода.

"Далее, в документе содержится призыв к резкому сокращению выбросов таких загрязняющих веществ, как метан, сажа и гидрофторуглероды (...)" и "предлагается защищать такие экосистемы, как леса, луга и мангровые леса, чтобы они могли достичь своего "экологического потенциала" и и действовать в качестве преобразователей углекислого газа".

"(...) Исследователи рекомендуют людям придерживаться диеты с меньшим количеством продуктов животного происхождения: изменение рациона питания значительно уменьшило бы выбросы метана и других парниковых газов и высвободило бы сельскохозяйственные угодья для выращивания пищи для человека, а не корма для скота, - подчеркивается в статье. - Сокращение пищевых отходов также считается критически важным - ученые говорят, что, по крайней мере, одна треть всех производимых продуктов питания превращается в мусор, что означает, что при производстве этих продуктов имеют место ненужные парниковые выбросы". В целом, ученые призывают к созданию "безуглеродной" экономики, в которой цели смещаются с роста ВВП на стремление к росту благосостояния, пишет Daily Mail.

"Наконец, во имя сохранения экологически безопасного мира должен замедлиться рост численности населения", - говорится в документе, опубликованном в BioScience.

"(...) В последние десятилетия многие другие глобальные ассамблеи согласились с необходимостью срочных действий, но выбросы парниковых газов по-прежнему быстро растут, - указывает газета. - Другие зловещие признаки включают устойчивый рост производства мяса на душу населения, глобальное сокращение древесного покрова и рост количества пассажиров авиакомпаний".

"Есть также и некоторые обнадеживающие признаки - в том числе, снижение уровня рождаемости в мире и замедление потерь лесов в бразильской Амазонии, а также увеличение использования энергии ветра и солнца - но даже эти меры сопряжены с беспокойством: например, за последние 20 лет снижение рождаемости замедлилось, а темпы сокращения лесов Амазонки, похоже, снова начинают увеличиваться (...)", - замечает Daily Mail.