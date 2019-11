6 ноября 2019 г. Люк Хардинг и Дэн Саббах | The Guardian Задержка Джонсоном доклада о России помогает Путину, утверждает вдова Литвиненко "Вдова Александра Литвиненко заявила, что Борису Джонсону не следовало задерживать обнародование парламентского доклада о вмешательстве России в политику Великобритании. Она отметила, что отсрочка публикации помогает Кремлю и подпитывает подозрения в циничном "сокрытии" со стороны правительства", - сообщает газета The Guardian. "(...) Марина Литвиненко заявила, что премьер-министр рискует совершить ту же "ошибку", что и Тереза Мей, которая, будучи министром внутренних дел, отказалась провести публичное расследование убийства ее мужа в 2006 году в результате отравления полонием в центральном Лондоне", - пишут авторы статьи Люк Гардинг и Дэн Саббах, добавляя, что лишь спустя почти 10 лет состоялось расследование, которое установило ответственность России за убийство бывшего офицера ФСБ в ходе операции, "вероятно, одобренной" лично Владимиром Путиным. "(...) Во вторник Литвиненко сказала: "Цель Путина - создавать хаос и нестабильность. Он хочет вмешиваться в выборы в США и Европе. В докладе содержатся рекомендации по защите нашей системы. Откладывая публикацию, кажется, мы играем в ту же игру. Путин может сказать, что мы ничем не отличаемся". "(...) Публикация доклада Комитета по разведке и безопасности должна была состояться в начале этой недели и ожидала финальной проверки Даунинг-стрит с целью установить, что в документе не содержится секретных данных, относящихся к национальной безопасности", - напоминает The Guardian, указывая, что в понедельник правительство отказалось дать разрешение на публикацию до роспуска парламента во вторник. "(...) Работа над докладом велась в течение 18 месяцев и подкреплялась исследованиями британской разведки и независимых экспертов. Документ исследует угрозу, которую Россия представляет для Великобритании, включая подрывную деятельность и вмешательство в политические институты, а также российские убийства на британской земле и опасности для британских союзников", - говорится в статье. "Министры не смогли объяснить отсрочку доклада (...)", - сообщают авторы публикации. Во вторник в Палате общин во время экстренных дебатов касательно задержки публикации Эмили Торнберри, теневой министр иностранных дел, "заявила, что это решение вызывает подозрение: "Они понимают, что этот доклад вызовет другие вопросы о связях России с Брекзитом и нынешним руководством Консервативной партии, которые рискуют обернуться срывом их предвыборной кампании". Торнберри отметила, что в течение трех "загадочных" лет, проведенных Домиником Каммингсом, ключевым помощником Джонсона, в России, он "предположительно установил" отношения с известными россиянами, включая Владислава Суркова, главного кремлевского идеолога, которого она назвала "силой, стоящей за троном Владимира Путина". (...) Также она указала на "сомнительную активность" Консервативных друзей России", прокремлевской парламентской группы, управляемой из российского посольства Сергеем Налобиным, предполагаемым шпионом иностранной разведки, который на протяжении пяти лет культивировал отношения с высокопоставленными консерваторами (...)". Глава Комитета по разведке и безопасности Доминик Грив "предупредил парламентариев, что теперь доклад не будет обнародован до тех пор, пока комитет не будет обновлен при новом правительстве, "а в 2017 году на это ушло 6 месяцев". "(...) 50-ти страничный документ был передан Даунинг-стрит 17 октября на согласование Борису Джонсону. Комитет рассчитывал, что получит политическое одобрение на прошлой неделе, в результате чего доклад можно будет опубликовать в понедельник (...)", - заключают авторы. Источник: The Guardian