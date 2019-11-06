Борьба за деньги

"При олигархе Коломойском из крупнейшего банка Украины исчезло много денег. Юстиция страны сторонится этого дела", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"После того, как "Приватбанк" был национализирован, его прибыль растет. По словам главы банка Петра Крумханзла, в этом году лишь до конца августа банк заработал около миллиарда долларов. Деньги поступают в государственный бюджет Украины. (...) Однако большая проблема остается: когда "Приватбанк" еще принадлежал олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, из него исчезли миллиарды. На протяжении трех лет центральный банк Украины НБУ и "Приватбанк" пытаются вернуть деньги. "Только на Украине ведется более 400 судопроизводств, в основном против бывших собственников и связанных с ними фирм", - говорит Петр Крумханзл. Успехи незначительны. Многие компании являются, по его словам, лишь подставными фирмами, не ведущими настоящую деятельность. "Суды Украины не реформированы и коррумпированы", - говорит бывший министр финансов Александр Данилюк".

"Приватбанк" и НБУ ведут свою юридическую кампанию и за границей, отмечает автор статьи Флориан Хассель. В предполагаемом мошенничестве замешаны десятки зарегистрированных за границей фирм Коломойского и его бизнес-партнеров. Так, в Женеве НБУ подал против Коломойского иск на 238 млн евро. "Приватбанк" подал иск против олигарха, его бизнес-партнера Боголюбова и американских партнеров также и в штате Делавэр. Здесь, согласно исковому заявлению, были отмыты 622,8 млн долларов. Высокий суд Лондона еще в 2017 году распорядился заморозить по всему миру активы Коломойского, Боголюбова и их компаний стоимостью 2,6 млрд долларов.

"При этом на Украине не проводится какая-либо проработка скандала, тем более что президентом был избран протеже Коломойского Владимир Зеленский. Вместо этого под давление попали "Приватбанк" и НБУ. Два известных своими сомнительными решениями киевских суда признали незаконной национализацию "Приватбанка" и объявили недействительными личные поручительства Коломойского на сумму около 320 млн долларов".

"С апреля "полиция, антикоррупционное бюро НАБУ, спецслужба СБУ и прокуратура регулярно вызывают управляющих "Приватбанка" на допросы - хотя они никогда ничего не находили", говорит глава банка Крумханзл. Ему, по его словам, впервые в жизни пришлось нанять телохранителей, как и нескольким другим членам правления банка".

По словам Крумханзла, 11 сентября, на следующий день после встречи Коломойского с президентом Зеленским, главой его штаба и премьер-министром, в центральный офис банка в Днепре прибыли три полицейских подразделения, в масках и с оружием. "Они требовали все юридические документы за последние годы. "Единственной возможной целью является использование этих документов нашими противниками в наших судебных процессах против Коломойского и его партнеров или компаний в Лондоне или Делавэре", - считает банкир.

"Западные правительства и кредиторы Украины все больше беспокоятся по поводу влияния Коломойского на правительство Зеленского и происходящего вокруг "Приватбанка". Беспокойства усилились после того, как президент Зеленский сказал, что он готов к переговорам с Коломойским по делу "Приватбанка". Премьер-министр Алексей Гончарук и вовсе говорил о "совместных решениях" и "компромиссе". После этого МВФ прервал в начале октября переговоры о новом миллиардном кредите Украине", - указывает издание.

Новый, избранный в июле парламент, контролируется партией Зеленского "Слуги народа". "Однако многие "слуги" являются не только депутатами, но и по сей день работают на Коломойского; всего с ним связаны около 20 депутатов", - говорится в статье.

"Спустя три года после разоблачения крупнейшего финансового скандала независимой Украины ни генеральная прокуратура, ни антикоррупционная прокуратура не предъявили обвинение Коломойскому, его бизнес-партнеру Боголюбову и многим замешанным в предполагаемом мошенничестве экс-управляющим банка, - констатирует Süddeutsche Zeitung. - Генеральная прокуратура и НАБУ на запросы издания не ответили".