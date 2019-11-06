Правительство Германии хочет спасти Договор по открытому небу

"Это своего рода легализованный шпионаж. На протяжении 17 лет в России, США и Европе в воздух поднимаются патрульные самолеты и помощью высокочувствительных камер делают снимки военных баз. Российские самолеты пролетают над США, американские самолеты осуществляют патрулирование в небе между Москвой и Владивостоком. Договор по открытому небу, вступивший в силу в 2002 году, позволяет проводить подобные полеты 34 странам-участницам соглашения, в том числе Германии", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Правительство Германии опасается, что США намерены расторгнуть договор. По информации издания, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас указал в письме госсекретарю США Майку Помпео на особую значимость данного соглашения.

"Уже на протяжении нескольких недель в Берлин поступают тревожные новости о том, что президент США Дональд Трамп якобы решительно настроен расторгнуть договор. В ответе на прямой запрос правительство США этого не опровергло: по его словам, соглашение проходит проверку и пока ничего не решено", - передает журналист Георг Масколо.

"По информации Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR, 18 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас написал своему американскому коллеге Майку Помпео письмо и указал на особую значимость соглашения для и без того испорченной ситуации в сфере разоружения".

"Договор по открытому небу должен оставаться в силе, он является "одним из последних функционирующих механизмов по установлению доверия между Европой и Россией", заявило министерство иностранных дел. Также и демократы в Конгрессе высказали "большое беспокойство" по поводу возможного прекращения действия договора", - говорится в статье.

"В случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности страны НАТО были убеждены, что Россия сознательно нарушала соглашения. В случае с Договором по открытому небу Россию также критикуют. Например, Москва на протяжении нескольких лет запрещает осуществлять полеты над Калининградом. Также и в других регионах, например, у спорной границы между Россией и Грузией, возникали трудности. (...) Тем не менее, с европейской точки зрения, соглашения является выдающимся успехом. Отдельные нарушения никоим образом не оправдывают его расторжение, заявляют в правительстве ФРГ и указывают на важность получаемых с помощью него аэрофотоснимков, но, прежде всего, на роль таких полетов в установлении доверия. В самолетах находится персонал как наблюдающего, так и наблюдаемого государства. Такие прямые контакты военных имеют ключевое значение особенно в напряженные времена", - подчеркивает издание.

"Европа намерена сохранять давление - и указывать на то, насколько важным является соглашение для безопасности", - говорится в статье.

На этой неделе госсекретарь США Помпео в рамках своего визита в Германию встретится с канцлером Ангелой Меркель, министром иностранных дел Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крам-Карренбауэр. Все политики намерены обсудить на встречах Договор по открытому небу, сообщает Süddeutsche Zeitung.