"США находятся в перманентном состоянии политической гражданской войны"

Политолог Херфрид Мюнклер из Берлинского университета им. Гумбольдта считает, что США движутся к конституционному кризису, а выборы лишь еще больше раскололи страну. Журналист немецкого издания Handelsblatt Торстен Рике побеседовал с экспертом.

"Отцы-основатели США всегда говорили о республике, а не о демократии, - отметил Мюнклер. - В Америке мы имеем дело с порядком, состоящим из аристократических элементов и общественного участия. Идея с коллегией выборщиков родом еще из времен почтовых карет и сегодня кажется абсолютно устаревшей".

Отвечая на вопрос о том, почему так много людей проголосовало за президента Трампа, политолог пояснил: "Это говорит о том, что избирателей, меняющих свою позицию, в США меньше, чем думали многие. Мы скорее имеем дело с устоявшимися политическими лагерями, которые стабилизируют себя своими собственными нарративами. Трампа в них считают героем, который выступает против коррумпированной системы. А президент во время избирательной кампании сознательно создавал враждебный образ своих политических противников, что привело к усилению поляризации. Так, своего оппонента Байдена он заклеймил как социалиста. США попали в ситуацию, которой непременно хотели избежать их отцы-основатели: перманентного состояния политической гражданской войны".

"Многие надеялись, что выборы смогут исцелить раскол страны, и делали ставку на Джо Байдена, который скорее является человеком центра и компромисса. Однако после этих выборов - кто бы в итоге ни стал президентом - этого не произойдет. Спор о результатах выборов будет занимать Америку еще долгое время. Если все пройдет благополучно, дело окажется в Верховном суде. Если нет, спор может быть решен на улице с применением силы. Если Байден победит, он, возможно, сможет примирить страну. Сейчас США предстоит затяжной процесс выздоровления. Отцы-основатели США предупреждали тогда о крахе республики, если два лагеря будут непримиримо противостоять друг другу", - указал политолог.

Говоря о влиянии выборов на имидж США в мире, Мюнклер отметил: "Тупиковую ситуацию нельзя назвать образцовой для либерально-демократического правового государства. С другой стороны, политики-популисты возьмут с нее пример. Действия Трампа вполне можно скопировать, как мы уже видели на примере бразильского президента Болсонару. Но и в Европе это может послужить примером. Либеральные демократии не являются такими неуязвимыми, как многие у нас думали начиная с 1960-х годов. Злоупотребление властью не всегда карается лишением власти, как мы можем наблюдать сейчас в США".

"Я думаю, что выборы обострят соревнование систем. Особенно в странах, которые еще не сделали однозначного выбора в пользу одной общественной модели. В сущности, мы имеем дело с Западом, разделенным на две части. Если поставить рядом европейский Запад и США, то, по мнению многих, больше нельзя будет говорить о едином Западе. Возможность скопировать модель Трампа скорее воодушевит автократические стремления по всему миру. Либеральные демократии Европы будут в растерянности наблюдать за этим", - считает политолог.

"В Европе тоже есть те, кто видит пример в происходящем в США при Трампе. Вспомните о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане или польском консерваторе Ярославе Качиньском. США долгое время играли роль образца для Европы, а теперь нам приходится оглядываться по сторонам в поиске других примеров. Вполне возможно, что для этого нам следовало бы меньше смотреть на сегодняшние США. Возможно, появится европейский путь, в котором будет соблюдаться определенная дистанция к происходящему в США. Исход выборов даст понять, насколько большой должна быть эта дистанция по отношению к Америке", - отметил Мюнклер.