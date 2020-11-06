В Белоруссии мобилизация выдыхается на фоне репрессий

"Увольнения, административные закрытия и тюремное заключение... Режим Лукашенко усилил свое давление, чтобы противостоять призывам оппозиции ко всеобщей забастовке", - пишет корреспондент Le Monde в Минске Тома д'Истриа.

"Было такое же утро, как и любое другое в Белоруссии, вторник, 27 октября, на следующий день после первого дня призыва к общенациональной забастовке, объявленного Светланой Тихановской, главной фигурой оппозиции режиму Александра Лукашенко, - говорится в статье. "Мне позвонили, - вспоминает Илья Сильчуков, баритон из Минского национального театра оперы и балета, у которого только что обнаружился положительный результат теста на Covid-19. - Я болел дома. Звонил помощник генерального директора. Он предупредил меня, что это разговор по громкой связи и что он был с людьми, юристами и представителями министерства культуры. Он спросил меня, участвовал ли я в протестах и последовал ли я призыву к всеобщей забастовке".

"Тремя днями ранее 30-летний певец и другие его товарищи из Большого театра подписали декларацию, призывающую положить конец насилию со стороны полиции и поддержать забастовщиков. "Я объяснил помощнику, что не участвовал в забастовке, но на следующий день мне снова позвонили и сообщили, что меня уволили". "Илью Сильчукова и четверых его друзей- подписантов уволили по статье 47.3 Трудового кодекса Белоруссии за "аморальное поведение сотрудника в сфере образования ". "Обычно эта статья используется для увольнения учителя, раздевающегося перед учениками", - пошутил артист.

"(...) Решение Координационного совета оппозиции усилить давление на режим Лукашенко получило одобрение со стороны протестного движения. Доказательством этого является мобилизация в воскресенье, 25 октября, в день ультиматума, когда десятки тысяч белорусов собрались на марш беспрецедентного масштаба за несколько недель", - говорится в публикации.

"Но с тех пор протестная волна стала выдыхаться. В воскресенье, 1 ноября, еженедельная демонстрация в Минске собрала от 20 до 30 тысяч человек, и эта цифра сокращается из-за беспрецедентных мер подавления. (...) В отношении арестованных демонстрантов возбуждено 231 уголовное дело, им грозит до трех лет лишения свободы", - пишет Le Monde.

"20-летняя студентка Аня Сычева, участвовавшая в марше, подытожила ситуацию. "Ультиматум не сработал, но, честно говоря, мало кто думал, что он сработает. Такое свертывание деятельности объясняется несколькими причинами. Во-первых, холодная погода, во-вторых, коронавирус, в-третьих, боязнь непропорционального применения насилия. И, в-четвертых, некая форма протестной усталости, хотя решимость сохраняется. Никто не боится Лукашенко, потому что он полностью утратил наше доверие, и все знают, что каждое его слово - ложь или блеф".

"Очень помогает в этом отношении один из немногих опросов общественного мнения, посвященных текущему политическому кризису. Из проведенного 21 октября британским аналитическим центром Chatham House опроса с участием 899 человек, представляющих общество, мы узнаем, среди прочего, что 70% опрошенных считают выборы маскарадом, но что значительная часть жителей любых политических взглядов не совсем понимают роль координационного совета оппозиции, созданного в конце августа. Респонденты считают этот орган в той или иной мере репрезентативным для всех слоев общества, при этом придерживаются мнения, что его деятельность более или менее эффективна. Кроме того, 83,9% участников признались, что не хотели бы останавливать демонстрации до тех пор, пока не будут выполнены их требования, начиная с отставки Лукашенко", - передает журналист.

"(...) Мобилизации со стороны заводов, где работает четверть активного населения, препятствовали угрозы и другие ограничительные меры в отношении рабочих. Все же восемь предприятий на время закрылись, - отмечается в статье. "Люди боятся увольнения и выселения из домов [жилья, предоставляемого рабочим]", - сказала Ульяна Горбачева, проработавшая 12-лет на тракторном заводе МТЗ. На прошлой неделе ее уволили за участие во всеобщей забастовке вместе с примерно 50 другими сотрудниками ее завода.

"Мы должны понимать, что с 9 августа более 17 тысяч человек были задержаны или арестованы по политическим мотивам. Против более тысячи человек возбудили уголовные дела, около 100 человек правозащитные организации признали политическими заключенными, пять человек погибли", - напоминает Павел Латушка, бывший посол в Париже и министр культуры, а ныне член Координационного совета оппозиции.

"(...) Режим направил делегатов, которые нашли совершенно фантастические предлоги для закрытия предприятий", - объясняет Петр Рудковский, академический директор и эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS). По его мнению, "этот метод может быть успешным в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Наоборот, это лишь укрепляет веру людей в то, что такой режим необходимо менять, поскольку он заботится не об экономике страны, а только о своем выживании".