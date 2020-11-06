Китай закрывает свои границы от Covid-19

"Китаю удается контролировать количество заболевших. Французам, британцам и индийцам больше не разрешается въезжать в страну", - пишет корреспондент Le Monde в Пекине Фредерик Леметр.

"(...) В конце октября Пекин уже объявил о введении с первой недели ноября новых мер - путешественники, отправляющиеся в Китай, сначала должны сделать не только тест ПЦР, но и серологический тест. Тесты следует произвести в течение 48 часов до посадки. Результаты должны быть отрицательными, что означает, что человек, у которого был Covid-19, но у него развились антитела, не сможет въехать в Китай", - поясняет журналист.

"(...) Для меня это означает просто закрытие границ", - резюмировал 2 ноября один европейский посол.

"(...) Чтобы защититься от Covid-19, Китай фактически стал островом. После того, как он почти закрыл свои границы в конце марта, он слегка приоткрыл их в августе, чтобы облегчить возвращение семей к началу учебного года. Но перед лицом второй волны эпидемии в других частях мира, сейчас он снова их закрывает. В дополнение к двум тестам перед отъездом путешественники по-прежнему проходят третий тест по прибытии и должны провести не менее двух недель чрезвычайно строгого карантина в отеле, выбранном китайскими властями, но оплаченном путешественником", - говорится в публикации.

"Кроме того, еще должны найтись самолеты. 23 октября гражданские власти авиации Китая обнародовали планы полетов на ближайшие месяцы. С 25 октября по 27 марта 2021 года запланировано 592 международных рейса (в обоих направлениях), что на 96,8% меньше, чем за аналогичный период двенадцатью месяцами ранее", - пишет Le Monde.

"Китайские власти объясняют такую изоляцию ухудшением ситуации за рубежом. В течение нескольких месяцев, за исключением нового кластера в Кашгаре в Синьцзяне, новые "местные" случаи Covid-19 были незначительными и ниже, чем количество завозных случаев", - говорится в статье.

"С момента тотального карантина в Ухане с 23 января по 8 апреля китайская стратегия развивалась без принципиальных изменений. Больше не было такого впечатляющего закрытия города, как это случилось со столицей провинции Хубэй, но как только возникает несколько случаев заражения, миллионы потенциально пострадавших проходят тестирование. В частности, это имело место в Пекине в июне после обнаружения вспышки коронавируса на рынке и в городе Циндао (провинция Шаньдун) в октябре. В этом городе обнаружение 3 положительных результатов на коронавирус привело к 6 миллионам тестов", - описывает Леметр.

"Даже при отрицательном результате теста QR-коды людей, отправлявшихся в Циндао, которые они должны показывать повсюду на своих смартфонах, изменились с зеленого цвета на оранжевый, что фактически предотвратило поездки по стране", - говорится в публикации.

"(...) Даже сейчас местные власти нередко спрашивают путешественников, были ли они недавно в Ухане. Солгать нет никакой возможности. Система проверки QR-кода, установленная на входе в аэропорты, вокзалы, определенные торговые центры и даже некоторые жилые дома, позволяет проверять места, которые гражданин посещал в течение последних двух недель, а также проверять, контактировал ли он с больным человеком", - указывает издание.

"Если он откажется разрешить сканирование своего мобильного телефона или если его QR-код не "зеленый", то ему откажут в доступе в здание. Такая система, разработанная правительством, основными телефонными операторами и китайскими интернет-гигантами, стала обычным явлением, при этом большинство провинций и крупных городов внедрили свои собственные QR-коды", - отмечает корреспондент.

"Судя по всему, подобные устройства вполне себя оправдали, - говорится в статье. - 31 октября Чжун Наньшань, известный эпидемиолог, который сыграл важную роль в решении о закрытии Уханя, заявил, что не верит во "вторую волну" в Китае.

По его мнению, "центральное правительство взяло на вооружение стратегию блокирования распространения [вируса] в эпицентре [Ухань] применяя предварительный контроль в сочетании с методами массового предотвращения в других местах. В этом кроется ключ к нашей окончательной победе".