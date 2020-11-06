Неопределенность в России перед лицом исламистских терактов во Франции

"В 2020 году Бог вошел в Конституцию России. Отныне Кремль осуждает не только убийства, но и оскорбления чувств верующих", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Почти после каждого теракта около стен посольства Франции в Москве появляются бесчисленные букеты цветов, свидетельствующие об искренней солидарности со стороны простых россиян, когда Франция подвергается атакам со стороны терроризма. Установленный порядок нарушился после убийства Самюэля Пати. Вместо цветов три дня подряд перед стенами посольства собирались протестующие, враждебные Франции и ее президенту, и скандировали "Аллаху акбар" ("Бог велик" по-арабски) под бдительным присмотром полицейских, которые обычно быстрее разгоняют импровизированные собрания", - говорится в статье.

"(...) Присутствие этих протестующих напоминает нам о том, что Россия - одна из тех стран, где "французские нападения на ислам" обсуждаются больше, чем те, которые совершают исламистские террористы во Франции", - считает автор статьи.

"Символом этой реалии стал такой человек, как Хабиб Нурмагомедов, очень популярный чемпион ММА (бои по смешанным единоборствам). Спортсмен из Дагестана, мусульманской республики с населением 3 млн человек, опубликовал в Instagram портрет Эммануэля Макрона с изображением отпечатка подошвы на лице, сопроводив его словами: "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман".

"Его публикация не вызвала какого-либо неодобрения, ей поставили "лайки" 3,7 млн человек, по-видимому, это отражает относительно единодушное мнение в российской "мусульманской общине", этническом калейдоскопе из почти 20 млн человек, к которому можно добавить многих мигрантов из Средней Азии", - указывает Le Monde.

"(...) Рамзан Кадыров, президент Чечни, той республики, где родился убийца преподавателя Пати, в 2015 году уже организовывал демонстрацию против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Теперь же он назвал Эммануэля Макрона "лидером и вдохновителем терроризма" во Франции, - говорится в публикации. - (...) Подобные заявления вызвали немного откликов. Ксения Собчак, деятель либерального лагеря, написала Нурмагомедову в Instagram, напомнив ему о том, что Макрон говорил о борьбе против радикализма, а не против мусульман. После этого она получила десятки сообщений с угрозами".

"(...) На эту тему нет опросов, но очевидно, что среди российских мусульман преобладает идея о том, что продвигаемый Францией секуляризм направлен против ислама", - отмечает Александр Верховский, специалист в области экстремизма в информационно-аналитическом центре "Сова". (...)

"Что касается заявлений Кадырова, то в Москве они вызвали лишь робкую реакцию. Кремль стремился занять сбалансированную позицию: "Одновременно недопустимо оскорблять чувства верующих и недопустимо убивать людей", - заявил 29 октября его официальный представитель Дмитрий Песков. (...)

"Помимо традиционной осторожности в отношении вопросов меньшинств, такое поведение отчасти является результатом политики, проводимой на Кавказе, где Москва и местные власти борются насмерть с оружием в руках против джихадизма и салафизма, но допускают свободное распространение самых ригористических высказываний. Разрешен местный исламизм, представленный как традиционалистский, главное качество которого заключается, прежде всего, в том, что он находится под контролем, в то время как салафиты воспринимаются как неконтролируемая группа, потенциально противостоящая власти", - комментирует Виткин.

"(...) Характер дебатов в России является результатом эволюции страны в целом. Путинская Россия, весьма далекая от репрессивного атеизма Советского Союза - который, кстати, не брезговал карикатурой - заключила союз с Православной церковью во имя консервативных "традиционных ценностей, - рассуждает автор статьи. - Еще в 2013 году в России был принят закон о наказании за "оскорбление чувств верующих". Цель заключалась в том, чтобы не допустить повторения молитвы, направленной против власти, которую исполнили панк-певицы из группы Pussy Riot в московском храме (самих их приговорили за такое правонарушение к двум годам тюрьмы)", - напоминает журналист.

"Во имя конкретной необходимости и в угоду Церкви власти открыли ящик Пандоры, - подчеркивает философ Кирилл Мартынов. - Сегодня на этот закон ссылаются самые радикальные мусульмане. Однако чувства - это вещь неконкретная, их единственная неоспоримая характеристика состоит в том, что они по природе своей стремятся ко все большему оскорблению...".