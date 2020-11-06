Обыски у немецких исламистов

"Следы венского террориста ведут в Германию. По информации Der Spiegel, утром в пятницу прошли обыски у знакомых мужчины - в землях Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония и Гессен".

"Федеральная прокуратура в Карлсруэ хочет выяснить, не связаны ли мужчины с терактом. Пока расследование в отношении них не ведется", - поясняет издание.

"По информации Der Spiegel, двое из исламистов, один из Оснабрюка, а также Г. из Касселя, посещали Кужтима Ф. в его квартире в Австрии в июле и находились у него несколько дней. Сообщается, что встреча была замечена австрийскими ведомствами", - говорится в статье.

"По информации Der Spiegel, в земле Шлезвиг-Гольштейн в поле зрения следователей находится человек по фамилии В., проживающий в районе Пиннеберг и считающийся лицом, потенциально опасным для общественного порядка. Сообщается, что он жил со своей семьей в Вене, но недавно вернулся в Германию. 22-летний мужчина уже фигурировал в судебных делах. Два года назад земельный суд Гамбурга приговорил его к условному сроку за подготовку тяжелого антигосударственного насильственного преступления. Вместе с пятью другими исламистами В. пытался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к "Исламскому государству"*. Согласно приговору суда, группу задержали уже в Болгарии", - передает издание.

"Весной 2016 года полиция обнаружила у В. после посещения им "пасхального семинара" в мечети Хильдесхайма сделанные от руки записи. По мнению следователей, они представляли собой список дел перед отправлением на джихад, что он отрицал. На листе было написано: "держать себя в форме, восстановить режим сна, провести последний месяц с семьей, сделать прощальные фотографии, почистить компьютер". В чатах В. называл себя "Мохаммедом аш-Шишани", Мохаммед Чеченский".

"Сообщается, что В. общался с террористом через Telegram", - пишет издание.

"Летом в аппарат безопасности Австрии просочилась важная информация. Ведомства Словакии еще в июле предупредили своих коллег из соседней страны, что двое подозрительных мужчин на белом BMW с венскими номерами находились в Братиславе и пытались купить боеприпасы для автомата Калашникова. 10 сентября австрийцы сообщили через Европол, что они идентифицировали личность одного из мужчин: это был ранее судимый исламист Кужтим Ф. Машина была зарегистрирована на мать другого сторонника ИГ* из Вены".

"Тем не менее перед совершением теракта Кужтиму Ф. удалось приобрести оружие и остаться незамеченным австрийскими ведомствами: в его распоряжении оказался автомат Калашникова, пистолет и мачете. Как мог произойти такой серьезный провал, предстоит выяснить следственной комиссии", - пишет Der Spiegel.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ