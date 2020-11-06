"Использовать все мосты"

Рюдигер фон Фрич, занимавший с 2014 по 2019 год должность посла Германии в России, анализирует в интервью Süddeutsche Zeitung, как устроены Владимир Путин и его люди и есть ли шансы на то, что отношения с Россией снова улучшатся.

По словам дипломата, разговаривая с российскими партнерами о возможностях улучшения отношений, он часто слышал от них, что "международная система безопасности не работает, и нам нужна новая". "Если Вы попросите объяснить, последуют понятия, которые мне не нравятся: Венский конгресс 1815 года, Берлинский конгресс 1878 года, Ялта 1945 года. (...) Крупные державы должны снова собраться вместе и обсудить, как все должно выглядеть.(...) Но в Вене был сформирован порядок, который позднее потерпел крах. В Берлине решались вопросы о колониях без участия африканцев. А в Ялте было принято решение о порядке, который подарил миру холодную войну", - указал собеседник издания.

"После Второй мировой войны мы согласовали друг с другом хорошие правила. Если мы будем их придерживаться, нам не понадобятся новые. (...) Потому что они являются гарантией того, что мы будем мирно общаться друг с другом. За пренебрежением ими кроется убеждение в возможности действовать по принципу легитимности, а не легальности, придерживаться собственного понятия о справедливости, а не права", - подчеркнул фон Фрич, добавив, что примером здесь является аннексия Крыма.

"(...)Многие в российском руководстве имеют опыт работы в спецслужбах. Это накладывает свой отпечаток на их мышление, - полагает экс-посол. - Они верят в существование заговора против России. Их восприятие действительности становится той политической реальностью, на которую нам приходится ориентироваться. Почему мы находимся там, где находимся? Потому что мы очень по-разному пережили период после 1989 года. Для нас на Западе - наконец-то - свободные народы начали идти по своим, выбранным самостоятельно дорогам: поляки, прибалты, украинцы. В России, наоборот, многие восприняли это как распад большой державы - не только Советского Союза, но и старой Российской империи. (...) Москва предпочитает воспринимать этот распад не как результат собственной неудачи, провала советского социализма из-за собственных недостатков. Она пытается обвинить в этом злой Запад, который якобы способствовал коллапсу и перетянул на свою сторону все вновь возникшие страны. Говорят, главный вопрос в русском языке, это вопрос: "Кто виноват?". И никогда не виноват ты сам. Порой это принимает странные формы. После отравления Навального сразу стали говорить, что его отравили в Берлине. (...) Нелепые утверждения просто повторяются до тех пор, пока некоторые люди не начнут в растерянности говорить: "Слушай, давай-ка проверим. Может быть, Земля действительно плоская".

Говоря о возможностях улучшения отношений, фон Фрич отметил: "Мы должны использовать все мосты, которые мы построили по правую и левую стороны от конфронтации: культурный обмен, встречи школьников, партнерство между университетами, торговлю. Потенциал огромен. При всей агрессивности политического руководства мы имеем дело с великолепной страной - в тяжелой истории которой участвовали и мы, немцы".

Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу были шансами привлечь внимание к стране. "И что руководство позволило себе сделать незадолго до ЧМ? Покушение на Сергея Скрипаля в Англии с использованием "Новичка". Которое привело к тому, что мир был занят этим происшествием. Мне тогда вспомнились слова бывшего премьера Виктора Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда", - напомнил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, почему в берлинском парке Тиргартен был застрелен чеченец, фон Фрич сказал: "Моя теория такова: это должно было стать сигналом: те, кто восстает против России, не должны рассчитывать на то, что это когда-либо будет забыто. Каждый, кто собирается занять позицию, похожую на ту, что занимали против Москвы чеченцы в 1990-е годы, должен ясно осознавать последствия".

Когда-то Гельмут Шмидт назвал Советский Союз "Верхней Вольтой с ракетами". "Это было заносчиво, - отметил собеседник издания. - Правда в том, что Россия - крупная военная держава, с не такой впечатляющей экономикой. Это единственная страна на Земле, которая могла бы обеспечивать себя самостоятельно своим сырьем. Но ее экономические показатели соответствуют показателям американского штата Нью-Йорк. Это трагедия".

Для улучшения жизни людей "нужно позволять им действовать, поощрять взятие ими на себя ответственности и готовность к рискам", считает дипломат. "Есть слова сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Человек спрашивает власть: "Что мне делать?". А власть отвечает: "Я тебе этого не скажу, но если ты что-то сделаешь, я тебя побью". Эта тревога накладывает отпечаток на людей и парализует их", - указал фон Фрич.

В своей книге "Путь России" дипломат пишет о том, что Россия и ЕС могут быть выгодны друг другу. "Посмотрите на торговлю России с Китаем, - пояснил он. - 90% китайского экспорта в Россию - это готовые товары, 90% российского экспорта - сырье. В долгосрочной перспективе такие неравные отношения не будут работать. Я глубоко убежден, что однажды Россия будет заинтересована в поиске того, с кем будут возможны отношения на равных. И кто это может быть? Западная Европа, которая тоже должна стать более независимой от Китая. Однако это предполагает, что Россия изменит свое агрессивное поведение".

Отвечая на вопрос о том, отправлял ли он свою книгу Владимиру Путину, который воодушевил его на ее написание, Рюдигер фон Фрич отметил: "Мое издательство и я так часто пересылали друг другу рукопись по электронной почте, что, я предполагаю, российским спецслужбам не пришлось ждать публикации, чтобы ознакомиться с ее содержанием".