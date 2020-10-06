Моника Левински, Covid-19 и депрессия

"(...) Мы встретились с бывшей стажеркой Белого дома Моникой Левински, которая в конце 1990-х попала в заголовки газет за сексуальные отношения с президентом Биллом Клинтоном. Сейчас ей 47 лет, она пишет для журнала Vanity Fair, и название ее статьи от 1 октября на первый взгляд кажется возбуждающим. "Во время пандемии мы забыли слово на букву F". Игривый читатель сразу подумает, что слово на "F" это Fuck, означающее "заниматься сексом". Нет, тут кроется ловушка: слово на "F" это Feeling, означающее "способность чувствовать", - пишет корреспондент Le Monde в Нью-Йорке Арно Лепармантье.

"Обозреватель Vanity Fair написала отличную статью о разрушительных психологических последствиях кризиса Covid-19. Она начала с описания личного опыта, когда она в Лос-Анджелесе в 2011 году возвращалась с концерта и позвонила другу из своей машины. Вдруг подъехала машина, оттуда вышли несколько мужчин, один стал угрожать ей пистолетом, второй пытался открыть запертую дверь ее автомобиля", - говорится в статье.

"(...) Отсюда пришло сравнение с Covid: "Инцидент с пистолетом стал метафорой того, что мы все чувствовали в этом году, поскольку нам угрожали смертью из-за коронавируса". Но после того, как нам удалось избежать смерти, нам нужно прийти в себя. "Мы сами удалились от людей на несколько месяцев. Мы сказали своим детям, что им нельзя играть со своими друзьями или обниматься со своими знакомыми... Какова моральная цена сегодняшней тревожности?", - задумывается она. Соединенные Штаты имеют право на рекомендации главного инфекциониста и вирусолога Энтони Фаучи, который часто противоречит Дональду Трампу, но они не получают предписаний от какого-либо эксперта по психическому здоровью, сетует Левински, от эксперта по тому, что они чувствуют, от слова "Feel".

"(...) Бывшая стажерка описывает всплеск употребления алкоголя, рост суицидальных мыслей американцев, согласно опросам, рост продаж антидепрессантов и цитирует доклад ООН: "Широкое распространение среди населения получили психологические недомогания. Вероятен долгосрочный всплеск количества и серьезности проблем психического здоровья". Однако ни на кого не была возложена ответственность за это ни в Соединенных Штатах, ни в других странах мира", - передает автор статьи.

"(...) Декларация независимости Соединенных Штатов гарантирует право на "жизнь, свободу и стремление к счастью". Сегодня об этом никто не заботится. Мы знаем, что нужно надевать маску, постоянно мыть руки или стоять в двух метрах друг от друга. "Но каковы правила защиты нашего психического здоровья?" - задается вопросом Левински.

"(...) Одна только бывшая первая леди Мишель Обама с теплотой, человечностью и искренностью напомнила нам на демократической конвенции о том, что мы - люди, страдающие индивидуально и коллективно", - пишет Левински, сожалея о том, что для измерения эпидемии используется количество смертей, а не страданий. "Пора заявить о том, что этот год (а может быть, следующие четыре года, кто это подсчитает?) является годом слишком больших страданий", - говорит она. И цитирует Виктора Франкла (1905-1997), венского психиатра и ученика Фрейда, пережившего Освенцим: "Ненужное страдание - это мазохизм, а не героизм".