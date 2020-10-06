Война в Нагорном Карабахе все еще набирает размах

"Продолжаются обстрелы городов в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Армения объявляет о выводе войск с фронта, но отрицает любое военное отступление", - пишет Liberation.

"(...) Социальные сети и национальные СМИ служат продолжением поля битвы. Каждый лагерь тщательно документирует враждебные нападения на гражданское население, которые с обеих сторон называются "государственным терроризмом". На почти симметричных фотографиях изображаются школы, окна которых выбиты взрывами или зарывшимися в землю снарядами", - указывает автор статьи Нелли Дидело.

"На одном из таких изображений фигурирует неразорвавшийся снаряд системы "Смерч", торчащий в земле возле азербайджанской Мингечивирской электростанции, что вызвало бурные дебаты. По мнению Баку, это явно армянский снаряд. Министерство обороны Армении категорически опровергло это и опубликовало видео, призванное доказать, что такой снаряд не мог быть выпущен из Армении, не мог приземлиться таким образом и вызвал бы гораздо большую воронку", - говорится в статье.

"(...) Азербайджанская армия вошла в райцентр Джебраил после тридцати лет господства там Армении. Она также транслировала видео о заброшенном селе Талыш, где проходит парад солдат с азербайджанским флагом в руке. Таким образом, боевые действия сосредоточены в тех же районах, что и в 2016 году, когда уже пробудился старый конфликт между Арменией и Азербайджаном", - рассуждает журналистка.

"(...) Армянские силы отрицают потерю позиций, но пресс-секретарь самопровозглашенного президента Нагорного Карабаха признал, что войска были выведены с некоторых участков линии фронта, "чтобы избежать лишних жертв и нанести больший урон противнику. "Речь больше не идет о столкновениях, которые могут привести к войне, это уже война с несколькими фронтами и несколькими полями боя", - поясняет в Twitter Лоуренс Броерс, специалист по Кавказу и исследователь Школы восточных и африканских исследований в Лондоне.

"(...) Азербайджан считает, что снаряды, поразившие несколько городов в воскресенье и понедельник, были выпущены непосредственно с территории Армении, а не из Нагорного Карабаха, - пишет Libération. "Они рассматривают эти атаки как провокацию, направленную на то, чтобы нанести ответный удар по Армении, с тем, чтобы вынудить Россию задействовать свой договор о защите Еревана", - поясняет Лоуренс Броерс в Twitter.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что служащая посредником в конфликте Минская группа, в состав которой входят Франция, Россия и США, готовит новое заявление и "конкретные шаги, которые можно предпринять для прекращения кровопролития". В то время, как дипломатические попытки урегулировать конфликт до сих пор остаются только на бумаге, взоры все больше обращаются на Стамбул, самого верного союзника Баку", - комментирует автор публикации.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Турцию как члена альянса "использовать свое влияние для снятия напряженности". Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна стать частью будущего мирного процесса, и желает, чтобы он наступил "как можно скорее". Он снова изложил свои условия прекращения огня: вывод армянских войск из Нагорного Карабаха, подкрепленный международными гарантиями", - указывает автор статьи.

"Ереван же крайне неблагожелательно относится к более активному вовлечению Турции. премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкой газете Bild представил ситуацию в довольно удручающем виде, - отмечает журналистка. "Нагорный Карабах и Армения стали линией фронта, разделяющей две цивилизации. Армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути турецкой экспансии на север, восток и юго-восток. Турция стремится восстановить свою старую империю. Если мировое сообщество четко не осознает геополитическое значение происходящего, то Европе следует ожидать того, что Турция скоро окажется рядом с Веной".