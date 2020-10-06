Путин никогда не носит маску - но это никак не связано с беспечностью

"Опасаясь заразиться коронавирусом, российский президент уже несколько месяцев обеспечивает себе внушительную защиту и избегает личных контактов. Однако его собственное население не берет с него пример", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"(...) Путин еще никогда не появлялся на публике в маске. Она также не избегает сильных рукопожатий. Однако это поведение никак не связано с беспечностью во времена пандемии. Российский президент, вероятно, входит в число глав государств, которые прилагают максимальные усилия для того, чтобы защититься от заражения новым коронавирусом так надежно, насколько это только возможно, - отмечает журналист Маркус Акерет. - То, что в мае он хотел как можно быстрее снова перейти к повестке дня, резко контрастирует с его собственной повседневной жизнью".

"С марта Путин практически всегда работает из своей резиденции в Подмосковье. Регулярные встречи с премьер-министром, министрами, высокопоставленными функционерами, губернаторами регионов и главами государственных компаний с редким исключением проходят в форме видеоконференций", - пишет издание.

"К Путину не только почти не пускают посетителей. Он сам намного реже, чем раньше, покидает свою резиденцию. Поездок в провинцию со "спонтанными" встречами, достойными публикации на первой полосе газет, и громкими начинаниями практически нет. Если же президент все-таки встречается с парламентариями или людьми, которых он награждает орденами, действуют высочайшие стандарты безопасности. Наименьший из них заключается в том, что в зал пускают лишь людей с отрицательным результатом теста на коронавирус. (...) Тот, кто ежедневно общается с Путиным, уже несколько месяцев живет отдельно от семьи", - говорится в статье.

"(...) То, что в рабочие помещения Путина можно пройти лишь через туннель, распыляющий дезинфекционные средства, - лишь последний этап контроля безопасности. Тот, кто получил шанс лично посетить президента, должен в течение двух недель жить изолированно от внешнего мира. Для этого в распоряжении президентской администрации есть несколько санаториев", - отмечает автор статьи.

Ранее, чтобы провести военный парад и голосование по Конституции, было преждевременно объявлено о "победе над вирусом". "И сейчас официальная доктрина Путина звучит так: "Все под контролем!". Он ссылается на вакцину, которую Россия представила первой в мире, хотя она еще не разработана до конца. Наступление второй волны эпидемии ответственные лица отрицают. Однако количество людей с положительным тестом на коронавирус стремительно растет и уже почти достигло максимальных показателей мая, - указывает издание. - (...) Спустя месяцы политики умиротворения и безразличия к нарушениям обязанности по ношению масок в магазинах и общественном транспорте, которая никогда не отменялась, теперь снова преобладают запугивания и угрозы штрафами".

"Он понимает, что люди устали от масок, соблюдения дистанции, изоляции и ограничений на работе и в школах, сказал недавно российский президент. Но они, как ни странно, до сих пор не поняли, что весь мир столкнулся с очень опасным противником, заявил Путин. Пока его слышат лишь немногие. Путину никогда не удавалось привить соотечественникам свою собственную осмотрительность", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.