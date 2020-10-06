Сотни предполагаемых случаев правого экстремизма зафиксированы в органах госбезопасности Германии

"Министр внутренних дел Хорст Зеехофер представил новый отчет о правом экстремизме в органах государственной безопасности. В нем идет речь примерно о 380 случаях - и высказывается четкое предостережение", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"В период с 2017 по конец марта 2020 года в силовых структурах федеральных земель было зафиксировано в общей сложности 319 предполагаемых случаев правого экстремизма. К ним следует добавить и 58 подозрительных случаев в федеральных органах госбезопасности, в том числе 44 случая в федеральной полиции, 6 случаев в федеральном управлении уголовной полиции (BKA), а также отдельные случаи в таможенном управлении, полиции бундестага, федеральном ведомстве по охране конституции (BfV) и федеральной разведывательной службе (BND)", - говорится в статье.

"Согласно докладу, зачастую дела были заведены в связи с использованием антиконституционных символов в сообщениях в чатах или антиконституционными высказываниями. Лишь в редких случаях служащие контактировали с правыми экстремистами или группами или принимали участие в правоэкстремистских мероприятиях".

"Отдельно в докладе выделяются случаи, зафиксированные в бундесвере. Причина заключается в том, что служба военной разведки MAD иначе учитывает предполагаемые случаи правового экстремизма. Согласно докладу, в период с 2017 года по апрель 2020 года в бундесвере было зафиксировано в общей сложности 1064 подозрительных случая. Примерно в 400 случаях подозрение не подтвердилось или не было доказано, по 550 случаям еще проводится проверка".

"Даже если абсолютное число этих нарушений мало в сравнении с общим количеством сотрудников органов безопасности федерального и земельного уровня, следует принципиально исходить из того, что существуют необнаруженные случаи, - говорится в 98-страничном отчете федерального ведомства по охране конституции. - Их непрерывное и последовательное раскрытие является важнейшей задачей органов безопасности". Когда служащие, обученные обращению с оружием, становятся экстремистами, возникает "существенная опасность для государства и общества", говорится в документе".