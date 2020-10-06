Главный опасный элемент

"Возвращение Дональда Трампа в Белый дом было PR-спектаклем: однако сопутствовавший ему посыл крайне опасен. Президент продолжает преуменьшать опасность вируса - возможно, с фатальными последствиями", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Каждый шаг был срежиссирован для телевидения, - повествует журналист Александр Сарович. - Как он проходил через золотые двери военного госпиталя Уолтера Рида, позировал перед камерами, а затем осторожно шагал к автомобилю, который довез его до вертолета. Как он по прибытии в Белый дом поднимался по лестнице, снял на балконе маску, скомкал ее и положил в карман, а затем, на этот раз салютуя, снова позировал в никуда".

"Я многое узнал о коронавирусе, - говорит Трамп в видео продолжительностью 1,5 минуты, которое он позже опубликовал в Twitter. - Одно можно сказать наверняка: не позволяйте ему доминировать над вами, не бойтесь его", - передает его слова издание.

"Это звучит как вариация на тему того, что уже известно из недавно изданной книги "Ярость" Боба Вудворда. В ней говорится, как в разговоре с журналистами в середине марта Трамп признался, что он осознанно преуменьшает перед населением опасность, исходящую от коронавируса: "Я всегда хотел преуменьшить его значение. Я до сих пор это делаю, потому что не хочу вызывать панику". И потому что он хочет победить на выборах", - комментирует автор статьи.

"Однако этот посыл может привести к легкомыслию - возможно, с фатальными последствиями, - полагает издание. - Сам он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад, написал президент. Как долго еще продержится его оптимистичный настрой, возможно, вызванный медикаментами, покажет время. Ведь Трамп возвращается в Белый дом, который сам уже давно стал эпицентром эпидемии: лишь за несколько часов до того, как Трамп объявил о желании покинуть больницу, его пресс-секретарь Кейли Макэнани сообщила, что тоже заразилась коронавирусом".

"Она с четверга ежедневно сдавала тесты на новый коронавирус, написала Макэнани в опубликованном в Twitter сообщении: результат всегда был отрицательным. Тест, проведенный в понедельник утром, наконец дал положительный результат. (...) Еще накануне пресс-секретарь Трампа общалась с журналистами у подъезда к Белому дому - без маски", - отмечает издание.

"Вскоре после того, как Макэнани объявила о своем заражении, телеканал CNN сообщил, что у двух других членов пресс-команды Трампа тест на коронавирус оказался положительным".

"Эти недавние случаи делают все более неизбежным вывод: Трамп, его сотрудники и доверенные лица не только не могут взять под контроль распространяющийся среди них вирус. Они подвергают потенциальной опасности и остальных; будь то агенты разведывательной службы, которые в конце недели провозили зараженного президента мимо его ликующих сторонников, или журналисты, задающие вопросы Макэнани и ее сотрудникам. (...) Подчас трудно разобраться, где заканчивается несостоятельность в обращении с вирусом и начинается преднамеренное нанесение ущерба другим", - констатирует издание.

Макэнани и ее коллеги - лишь недавние примеры среди людей в окружении президента, зараженных вирусом. "В борьбе с коронавирусом США готовы преодолеть "последний поворот", провозгласил Трамп еще недавно. Кажется, несмотря на возвращение президента, Белый дом от этого довольно далек", - заключает Der Spiegel.