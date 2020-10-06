Вторая волна коронавируса приближается к России

"Количество зараженных стремительно растет и в России. Правительство обвиняет в этом слишком халатных граждан", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Ура, каникулы!", - по крайней мере, для Маши и Саши из московской школы им. Карбышева новая волна коронавируса имеет позитивный побочный эффект, - повествует журналист Андре Баллен. - На первые две недели октября Мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы в школах, чтобы уменьшить уровень заражения. Теперь родители этих детей в спешке ищут дачу, чтобы бежать из Москвы".

"Ежедневно вирусом снова заражаются более 8 тыс. россиян - в два раза больше, чем еще месяц назад. Значительная часть новых заражений, более 2 тыс. ежедневно, регистрируется в Москве. Столица во второй раз становится эпицентром эпидемии", - говорится в статье.

"Новая волна распространения вируса стала и темой правительственного заседания под виртуальным председательством президента Владимира Путина. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что скорость распространения вируса увеличилась почти вдвое. "По данным опросов, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях", - сказала она. Ее высказывание, вероятно, служит тому, чтобы снять ответственность с власти, которая по политическим мотивам - в том числе для проведения референдума по Конституции - после изначального шока скорее преуменьшала опасность вируса. Теперь она снова меняет свои взгляды", - отмечает издание.

"Ситуация у нас с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации", - признал Собянин. В качестве реакции он призвал пожилых людей оставаться дома и распорядился об автоматической выдаче больничных листов людям старше 65 лет. В отличие от весны эта мера пока добровольная".

"(...)Российское руководство хочет избежать жестких шагов, таких как полный локдаун весной, чтобы среди прочего полностью не заглушить экономику. Но одновременно ответственные лица не исключают ужесточения мер против распространения вируса", - говорится в статье.

"Еще в августе Путин гордо восхвалял лидерство России в разработке вакцины. (...) То, что сейчас Россия готовится к новой волне, только на первый взгляд кажется парадоксальным. Хотя Москва и зарегистрировала вакцину первой в мире, препарат все еще проходит испытания. Вакцинация добровольцев только начинается".

"Нашлось уже 40 тыс. добровольцев, которые должны принять участие в эксперименте. (...) Конечно, далеко не все россияне горят желанием испробовать новый препарат. Сомнения в вакцине в стране велики, отсутствие фазы испытаний новой вакцины не вызвало среди граждан особого доверия. Обязательной вакцинации российское руководство хочет избежать. Впрочем, власть отчасти целенаправленно оказывает давление на определенные категории работников, например, на учителей и врачей, чтобы они сделали себе прививку", - пишет Der Standard.