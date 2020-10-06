ДНК викингов

"Крупнейшее в мире исследование генетического материала викингов раскрыло маршруты и происхождение северных мореходов. Далеко не все из них были голубоглазыми и светловолосыми скандинавами", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Типичного викинга не было вообще, - передает издание результаты исследования, над которым международная команда ученых работала шесть лет. - "Наше исследование опровергает современный образ викингов, так как у многих из них были темные волосы и на них оказывал влияние приток генов из регионов за пределами Скандинавии", - говорит Эске Виллерслев, руководивший проектом в Копенгагенском и Кембриджском университетах. Труд ученых заключался в том, чтобы выделить ДНК из останков людей, захороненных как викинги в период с 750 по 1050 год н.э.".

"При этом команде ученых удалось осуществить секвенирование 442 геномов женщин, мужчин, детей и младенцев, которые имели отношение к викингам и были захоронены на территории, простирающейся от Гренландии до России и Италии. Результаты они сравнили с наследственным материалом 922 людей из прошлого и 3855 современных людей. Результаты свидетельствуют о том, что понятие "викинг" скорее следует понимать как обозначение рода занятий или культурную идентичность, чем как генетически единообразную этническую группу. "Многие викинги обладали большой долей нескандинавского происхождения, что указывает на продолжительный поток генов во всей Европе", - говорит Мартин Сикора, главный автор исследования и экстраординарный профессор Центра геогенетики при Копенгагенском университете".

"Пример викингов без скандинавского ДНК ученые обнаружили на Оркнейских островах: оба захороненных там мужчины генетически схожи с сегодняшними ирландцами и шотландцами, однако были по обычаю викингов захоронены с мечами и другими предметами", - отмечает издание.

"Кости и зубы из других могил доказывают генетическое влияние регионов от Южной Европы вплоть до Азии и подтверждают неоднородный образ мореходов. Так, в Норвегии несколько человек были захоронены как викинги, однако их гены схожи с генами саамов, народа, который генетически более близок к восточным азиатам и сибирякам, чем к европейцам".

"К тому же своим исследованием ученые положили конец многолетним дебатам о том, определялись ли маршруты грабительских походов викингов морскими течениями, волнами или простой случайностью или же воины целенаправленно выбирали направления. (...) Анализ показал, что викинги родом с территории сегодняшней Швеции преимущественно перемещались вдоль рек в сторону востока в Прибалтику вплоть до России и Украины. Походы, начинавшиеся на побережье современной Дании, чаще направлялись на запад, их целью были территории сегодняшней Англии. Викинги с территории современной Норвегии чаще всего брали в Северной Атлантике курс на сегодняшние Ирландию, Исландию и Гренландию".

"(...) По словам ученых, генетическое наследие эпохи викингов до сих пор живо в Европе: по данным исследователей, ДНК викингов имеют сегодня в своих генах 6% британского населения, а в Швеции их и вовсе около 10%", - передает Süddeutsche Zeitung.