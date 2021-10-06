Коронавирусы могут отрицательно влиять на потенцию и фертильность

"Коронавирусы могут негативно влиять на сексуальную жизнь мужчин. Но то, что проблемы с потенцией возникают и после прививок, является лишь слухом", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Уже в начале пандемии исследователи заметили, что мужчины страдают от эректильной дисфункции и что это может быть связано с инфекцией. Под подозрение попали кровеносные сосуды и слой клеток, который, как обои, выстилает сосуды, - эндотелий. "Вполне возможно, что коронавирус повреждает хрупкие сосуды в половом члене так, что эндотелий перестает функционировать и эрекции не происходит", - говорит Михаэль Цитцманн, главный врач-андролог университетской клиники Мюнстера. Эту гипотезу поддерживают урологи из Майами. В тканях полового члена двух пациентов с Covid-19, которым из-за тяжелой эректильной дисфункции был установлен пенильный имплантат, они обнаружили частицы вируса и его генетический материал. Кроме того, концентрация фермента eNOS, который считается маркером функционирующего эндотелия, была у них снижена. У двух других кандидатов на установку имплантата, которые не были заражены Covid-19, такого обнаружено не было. "Covid-19 - это в конечном итоге заболевание эндотелия", - говорит кардиолог Томас Феликс Люшер".

"Эректильная дисфункция означает не только снижение качества жизни, - отмечает издание. - "Она всегда являются сигналом тревоги, говорящем о наличии других заболеваний сосудистой системы", - указывает Люшер. Так, у мужчин с эректильной дисфункцией значительно повышается риск инфаркта или инсульта и преждевременной смерти. Проблемы с эрекцией часто предшествуют сердечно-сосудистым заболеваниям. Согласно другой гипотезе, вирус поражает сердце, и половые органы перестают снабжаться достаточным количеством крови. Но это возможно только в случае тяжелого заболевания. Или же нервы в половом члене поражаются вирусом и больше не выделяют достаточное количество нейротрансмиттера-оксида азота. Вирус также может повредить клетки Лейдига в яичках, в результате чего они начинают производить меньше тестостерона. В ткани яичек 12 умерших мужчин действительно было обнаружено значительно меньше клеток Лейдига, а после заражения вирусом также неоднократно фиксировался сниженный уровень тестостерона".

"Не стоит автоматически винить во всем вирус, говорит Кристиан Вюльфинг, уролог клиники Asklepios в Альтоне. "Возможно, инфекция - это лишь последняя капля, переполнившая сосуд". Так, мужчина мог курить, иметь избыточный вес, принимать определенные лекарства, страдать диабетом, гипертонией, нарушениями липидного обмена или проблемами с щитовидной железой - все это повышает риск развития эректильной дисфункции. Психические заболевания также могут быть ее причиной", - передает издание.

"С другой стороны, то, как заражение Covid-19 может повлиять на фертильность, пока не ясно. В исследовании, проведенном в Китае с участием 142 заразившихся мужчин, у каждого пятого мужчины воспалялось яичко, его придаток или оба яичка. Чем старше мужчина и чем тяжелее заболевание, тем выше был риск. (...) Воспаление повреждает канальцы, в которых созревают сперматозоиды, что снижает их количество и качество. ACE2, рецептор для вируса SarsCoV-2, обнаруживается в яичках в основном на клетках Лейдига, вырабатывающих тестостерон, на клетках Сертоли, которые отвечают за питание сперматозоидов, и на клетках-предшественниках сперматозоидов. Но пока неясно, в какой степени поражение яичек влияет на количество и качество спермы", - говорится в статье.

"В анализе Главного госпиталя НОАК в Пекине, основанном на 28 исследованиях со всего мира с участием в общей сложности 860 мужчин, у зараженных с более тяжелой формой заболевания качество спермы было хуже, чем у зараженных с легкой формой. В эякуляте было обнаружено меньшее количество сперматозоидов низкого качества. Но недостаток всех исследований заключается в том, что неизвестно, каким было качество спермы до заболевания", - отмечает FAZ.

"В то время как существуют некоторые свидетельства нарушения половой функции после заражения Covid-19, данных о влиянии вакцинации практически нет. В Европе было введено более полумиллиарда доз вакцины, и до сих пор Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не получило ни одного вызывающего подозрения сообщения об эректильной дисфункции, нехватке тестостерона или бесплодии. (...) Если бы вакцинация оказала существенное влияние на качество спермы, это, вероятно, можно было бы выявить".

"Если показатели спермы ухудшаются после вакцинации, это может быть вызвано высокой температурой, которая в ходе основных испытаний, проведенных компаниями Moderna и Pfizer появлялась примерно у каждого шестого".

"Влияет ли вакцинация на эрекцию, неизвестно. Исследователи из Техасского университета недавно сообщили о чрезвычайно редкой, возможной причине эректильной дисфункции: воспалении гипофиза после прививки вакциной BioNTech. Гипофиз выделяет гормоны, которые, помимо прочего, стимулируют яички к выработке тестостерона. "Такие редкие сообщения о побочных эффектах не должны вызывать у мужчин сомнения по поводу прививки, - говорит Вюльфинг. - Опасность Covid-19 для сексуальной жизни гораздо больше. Польза от вакцинации определенно перевешивает риск любых побочных эффектов". Кроме того, у редкого воспаления могут быть и другие причины, например, опухоль", - передает FAZ.